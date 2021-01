Conselheiros tutelares da regional missões recebem kits de proteção contra covid-19

Conselho Tutelar de Santo Ângelo recepcionou conselheiros da regional missões na manhã de quarta-feira, dia 30, quando foram entregues kits contendo álcool 70%, máscaras de proteção facial e exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A formalização de entrega foi acompanhada pelo presidente da Associação Estadual dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul (ACONTURS), Jéferson Leon Machado, que na foto aparece registrando o momento com uma selfie em frente a sede do Conselho Tutelar de Santo Ângelo, também participou a coordenadora da regional Missões, Ângela Johanson e contou com a presença de conselheiros de várias cidades dos municípios missioneiros.

Desde o dia 18 de novembro este tipo de ação já está ocorrendo no Rio Grande do Sul, ao todo, são 17 regionais. A entidade é representativa e se mantém com a contribuições dos próprios conselheiros. O kit entregue foi confeccionado pelo Governo Federal e a entrega centralizada pela Associação.

Jéferson Leon esclarece que a associação representa os 467 municípios e como algumas cidades possuem mais de um conselho, somam-se 526 conselhos tutelares, representando assim, 2635 conselheiros.

A associação, conforme disse o presidente, tem a missão de realizar capacitações, promover o fortalecimento dos agentes, prestar assessoria jurídica e prestar apoio ao exercício desta função.

O roteiro de entrega dos equipamentos de proteção contra o Covid-19 já contemplou conselheiros de 267 municípios e até o final do ano, deve chegar a 300 municípios. À tarde a comitiva da associação se deslocou para Santa Rosa, onde também fez a entrega de mais um lote itens de proteção pessoal.