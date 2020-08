Senac distribui extensores de máscaras em Santo Ângelo

Extensores para máscaras de proteção facial são distribuídos a comerciários e comerciantes da cidade de Santo Ângelo pelo SENAC. Esta ação é uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e abrange todo o Rio Grande do Sul e na última quarta-feira, dia 5, foi iniciada e anunciada por Luciano Maso e Andréia Moreira durante uma coletiva para a imprensa local na escola do SENAC de Santo Ângelo.

A principal função dos extensores é diminuir a pressão que o elástico faz às orelhas permitindo apoiar a máscara na nuca.

Andreia lembrou que ainda não é possível prever o fim do uso das máscaras e para colaborar com a saúde e bem estar das pessoas que precisam trabalhar com este tipo de dispositivo o Senac está liderando o processo de distribuição.

Há um número limitado de extensores que serão priorizados para comerciários e comerciantes da cidade.

Maso enfatiza que a campanha é uma oportunidade que o SENAC, SESC e Sindilojas têm para estreitar os laços com a comunidade ofertando os extensores que podem trazer um pouco mais de conforto nesta rotina atípica que todos estão vivenciando com a pandemia do novo coronavírus.

Em todo o estado são distribuídos 85 mil extensores de máscaras. O material é de fácil colocação e permite que a pessoa permaneça com a sua máscara por mais tempo, sem manuseá-la, evitando os ferimentos que as hastes dos tecidos têm causado devido ao uso prolongado.