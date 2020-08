Piscina “sem dor de cabeça”

A DS Conforto e Lazer abriu mais uma loja em Santo Ângelo, na ERS 344 e a inauguração é neste sábado, dia 1º de agosto. O empreendimento é do casal Diego Rodrigues e Daiana Simor da Rocha que falam sobre o Showroom que prepararam nesta nova área, onde é possível visualizar mais de 30 tipos de modelos de piscinas de fibra e também conhecer as condições e possibilidades de construir uma piscina de concreto.

“Não é só catálogo” disse Diego Rodrigues ao falar da nova DS Conforto e Lazer inaugurada neste sábado na ERS 344 entre o trevo de acesso a Fenamilho e a ponte do Itaquarinchim em Santo Ângelo. Neste lugar o cliente poderá conferir de perto as piscinas de concreto e de fibra é também os sistemas de aquecimento solar de água na prática, pois a DS Conforto e Lazer também realiza projetos de instalação destes equipamentos em residências, estabelecimentos comerciais e industriais.

“O cliente não pode adquirir uma piscina pra dar dor de cabeça” brinca Diego ao explicar que este é um bem que as pessoas querem ter para o lazer dos familiares e amigos, por isso, está ampliando os negócios para ofertar tudo que o cliente precisa e não se preocupar com a obra e a manutenção. A DS Conforto e Lazer oferece os serviços de projetos de engenharia e de escavação, limpeza e manutenção, instalação, até o pós venda, onde são fornecidos tanto os produtos químicos, quanto os equipamentos acessórios para manter o sistema funcionando em perfeita harmonia e até aquecido se for o desejo do cliente.

Diego Rodrigues possui 18 anos de experiência em instalação e manutenção de piscinas, mas foi em 2016 que montou a sua primeira loja e começou uma história de empreendedorismo em Santo Ângelo, o novo projeto é um passo importante na sua atuação empresarial e visualiza melhorar a relação com os clientes de toda a região, tendo em vista a localização estratégica na rodovia e o local mais amplo com 700 m², o que considera mais apropriado para manter o estoque, tanto de produtos químicos necessários para manter a água das piscinas, quanto, dos demais equipamentos que fazem parte do sistema.

O projeto exigiu ousadia neste momento social de incertezas e Diego triplicou o número de colaboradores, pretende manter a loja do centro, localizada na Rua Antônio Manoel, 1475, sobretudo para que os clientes possam adquirir os insumos de modo mais fácil e também fala de uma inovação. O Aplicativo “Compre Piscinas”, ele acredita que seja o único no estado a ofertar esta tecnologia, no qual o usuário de um celular pode conferir os tipos, tamanhos e modelos disponíveis, bem como verificar tudo que compõe um sistema de instalação de uma piscina de fibra ou concreto.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone pelo telefone – 55 3313 8220

Produção e edição | Marcos Demeneghi|