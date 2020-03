Voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre foram cancelados até 30 junho

Voos operados pela Azul foram cancelados. A medida está em função das regras de afastamento social e restrições de circulação de pessoas, política adotada pelos governos para minimizar os efeitos da pandemia de COVID 19.

Foram cancelados os voos comerciais entre Porto Alegre e Santo Ângelo. A ponte aérea operada pela Azul Linhas Aeres no aeroporto regional Sepé Tiarajú. foi cancelada desde a última segunda-feira, dia 23. As primeiras informações obtidas pela administração do Aeroporto são de que a medida se estende até o dia 30 de junho.

REMARCAÇÔES – Azul disponibilizou os seguintes canais de atendimento para remarcações de passagens: 4003-1118 ou 0800 887 1118.

Os voos comerciais com transporte de carga e passageiros são operadas pela Azul Linhas Aéreas e ocorriam todas as segundas, quartas, sextas e domingos com uma ponte aérea entre Santo Ângelo e Porto Alegre.