A retomada dos voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre será em Fevereiro

Voos regionais entre Santo Ângelo e Porto Alegre serão retomados. A venda das passagens inicia nesta quarta-feira, dia 25 e o primeiro voo desta nova temporada será no dia 1º de fevereiro.

O cancelamento ocorreu no dia 23 de março, devido ao agravamento da pandemia de COVID-19. Com o retorno na data marcada, serão praticamente 11 meses sem a operação da Azul no transporte de passageiros no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju.

A informação ainda não é oficial e foi divulgada pelo deputado estadual, Eduardo Loureiro, que segundo a sua assessoria, recebeu o comunicado diretamente do Diretor-Executivo da empresa Ronaldo Veras. Serão sete destinos com voos regionais retomados no Rio Grande do Sul: Pelotas, Santa Maria, Canela, Torres, Uruguaiana, Caxias do Sul e Santo Ângelo.

A retomada destes voos era uma reivindicação da Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Regional, que é presidida pelo deputado Frederico Antunes.