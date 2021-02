Um ano de Vibe Gastrobar em Santo Ângelo

O Vibe Gastrobar completa um ano em Santo Ângelo e promove a Vibe Sunset Especial de Aniversário. O empreendimento é comandado pelo casal Luciano Nahed e Marlusse Brum, eles venceram os desafios de 2020 e iniciam 2021 surpreendendo e conquistando uma fiel clientela

“Estamos fazendo o possível para proporcionar um ambiente de felicidade, que seja confortável e possa surpreender nossos clientes. Servimos drinks deliciosos e de encher os olhos, o chopp vem no copo congelado e a comida muito bem apresentada” explica Marlusse ao falar que ao lado de Luciano está sempre marcando presença na casa, pois acredita que seja necessário apoiar e orientar os colaboradores no que for necessário.

Inovação e desafio são palavras lembradas por Marlusse Brum ao falar de um ano de Vibe. Em 2021 pretende estar mais próxima ainda do empreendimento, deixou o ramo do sistema financeiro, no qual trabalhava, para dedicar-se exclusivamente ao VIBE e a família. O Sunset Especial de Aniversário realizado neste sábado, dia 13, é um modo de Luciano e Marlusse celebrarem, juntos ao seu público, as conquistas deste primeiro ano.

O evento aberto ao público, mediante agendamento é embalado por D.J., música ao vivo no estilo pop rock e também sertanejo. Os presentes serão contemplados com o sorteio de torres de chopp, drinks, entre outros brindes preparados para a festa.

Desde a inauguração do Vibe em 13 de março do ano passado, a pandemia desafiou o funcionamento da casa. O sistema de atendimento e o controle de entrada foram alterados para atender o contexto do covid-19, por isso, a casa disponibilizou um canal mais direto com os frequentadores, são realizados agendamento de mesas antecipadamente.

As reservas são pelo telefone 55 99958 3068 e garantida até às 20h, cada mesa é para seis pessoas e foi adotado um rígido controle, que restringe a circulação das pessoas sem o uso de máscaras e antes de entrar é feita a aferição de temperatura corporal e a constante higienização das mesas.

O Vibe Gastrobar tem atuação regional com a Vibe distribuidora, que fornece chopp em barris e pets para eventos privados ou públicos e também a Vibe de São Luiz Gonzaga, inaugurada em setembro de 2020, um dos pontos mais movimentados daquele município.