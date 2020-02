Semana da Paz será encerrada com cavalgada neste domingo

A VII Semana da Paz iniciou em Santo Ângelo no dia 24 e encerra neste domingo, 1º de março com uma cavalgada. Promovido pelo Centro de Tradições Gaúchas “Tio Bilia” durante esta semana realizou um ciclo de palestras que abordou temas na área da segurança pública, trânsito, história e tradicionalismo.

A Semana da Paz faz parte do calendário de eventos do Estado do Rio Grande do Sul e foi criado a partir de uma lei sancionada em 1998. O objetivo desta semana é celebrar o fim da Revolução Farroupilha em 1845, quando foi assinado o “Tratado do Ponche Verde”.

Entre as atividades que compõe a programação em Santo Ângelo destaca-se a XII Cavalgada da Paz e Cavalgada Feminina. Os tradicionalistas pretendem passar pelo Brique da Praça neste domingo, 1º de março, por volta das 10h.

Confira as principais atividades da Semana da Paz

Dia 24 – “Segurança pública, trânsito com cidadania” – Ministrada pelo gente da PRF Mauro Roberto

Dia 26 – “A formação do Rio Grande do Sul: Entre a paz e a guerra” – Ministrada pelo tradicionalista Valter Portalete

Dia 28 – “Vida e obra de Paixão Cortes” – Ministrada por Luciano Freitas

Dia 1º – XIII Cavalgada da Paz e Cavalgada Feminina – às 11h está prevista uma celebração ecumênica com Benção da paz e logo após almoço.