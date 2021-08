Semana Cultural terá atrações virtuais e será aberta domingo

A 29ª edição da Semana Cultural de Santo Ângelo será aberta no domingo (8) com programação sendo transmitida pela internet. O tema será “Contando e cantando as Missões” e as atrações serão realizadas até o dia 17.

O patrono desta edição é José Roberto de Oliveira, professor, escritor, engenheiro de Operação Civil, especialista em Administração, mestre em Desenvolvimento e um apaixonado pela história e pela cultura missioneira.

O secretário municipal de Cultura e Esportes, Marco André München, lembra que o tema escolhido é uma homenagem a Redução de Santo Ângelo Custódio, que completa 315 anos de fundação no dia 12 de agosto. Também será destacada a Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay que está completando 79 anos neste mês.

A comissão organizadora da Semana Cultural é formado pelo secretário München e pelos colaboradores Carlos Alves, Cléber Warpechowski, Douglas Barbosa, Fernando Matiele e Rogério Peppe.

A transmissão dos eventos será realizado pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura, incluindo o canal do YouTube. A abertura terá transmissão, também, pelo canal “O Mundo do CTG” no YouTube.

Domingo, 8

21h – Abertura da Semana Cultural com o programa “O Mundo do CTG”. O ato de abertura será realizado pelo patrono da Semana Cultural, José Roberto de Oliveira.

Segunda, 9

9 h – Lançamento da primeira edição do Festival Legado da Canção Gaúcha, no auditório do Centro Municipal de Cultura

10h30min – Contando as Missões: o patrono da 29ª Semana Cultural de Santo Ângelo, pesquisador José Roberto de Oliveira, conta relatos sobre a implementação das Reduções Jesuíticas na região que hoje conhecemos como Missões.

15h30min – Lendas: Danieli Maciel retrata lendas presentes em nosso cotidiano, a lenda da Erva Mate bem como a da Pitangueira. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.

19h30min – Cantando as Missões: Alusiva as comemorações aos 315 anos de Fundação da Redução Jesuítica de Santo Ângelo Custódio (ou Sant’Angel Custódio). O cantor Murilo Vargas apresentará repertório uma homenagem a Santo Ângelo e as Missões.

Terça, 10

10h30min – Contando as Missões: José Roberto de Oliveira falará sobre a Fundação da Redução de Santo Ângelo Custódio.

15h30min – Origens: Sandy Couto, retrata a origem do povo gaúcho e sua formação a partir dos costumes indígenas até os dias atuais. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.

19h30min – Cantando as Missões: Odilon Bilia apresenta repertório uma homenagem a Santo Ângelo e as Missões. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura.

Quarta, 11

10h30min – Contando as Missões: O historiador Amilcar Guidolim falará sobre aspectos da Fundação da Redução de Santo Ângelo Custódio.

19h30min – Um dedo de prosa missioneira: Estreia do vídeo Esculturas Missioneiras com A Turma do Dionísio.

20h30min – Sotaques da Gaita de Botão: Tiago Quadros traz em seu repertório uma homenagem às Missões. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.

Quinta, 12

10h30min – Contando as Missões: José Roberto de Oliveira aborda a constituição de Santo Ângelo Custódio.

15h – Trem das Missões: Coletiva de imprensa para lançamento do projeto Trem das Missões.

19h30min – Cantando as Missões: Os cantores Erlon Pericles e Ângelo Franco apresentaram repertório enfocando Santo Ângelo e as Missões.

Sexta, 13

10h30min – Contando as Missões: O historiador Amilcar Guidolin conta relatos sobre o desenvolvimento da Antiga Redução de Santo Ângelo após a implementação da ferrovia e suas consequências futuras.

19h30 – Cantando as Missões: O cantor Eduardo Maycá apresenta músicas sobre Santo Ângelo e Missões.

Sábado, 14

10h30min – Contando as Missões: O diretor de Turismo de Santo Ângelo e guia turístico, Romaldo Melher dos Santos, fala sobre o turismo cultural e a importância do Centro Histórico de Santo Ângelo para a preservação de nossa história.

15h30min – Conto em alusão aos 79 anos da Biblioteca Municipal: Eduardo Riquinho, através de contações de histórias, entra no lúdico dos contos infantis. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.

17h30min – Dia Estadual do Patrimônio – Museu Olavo Machado: Terceira edição do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Através de visita guiada virtual, conheceremos sobre as salas de exposição do Museu Municipal Dr José Olavo Machado.

19h30min – Cantando as Missões: Erlon Pericles e Ângelo apresentam show com músicas sobre Santo Ângelo e as Missões.

Domingo, 15

10h30min – Contando as Missões: José Roberto de Oliveira apresenta relatos sobre a implementação das Reduções Jesuíticas e arte e musicalidade na região.

11h – Orquestra San Angel Custódio: Os maestros Fábio Dalla Costa e Thelma Gomes Pinto trazem em seu repertório uma homenagem a musica erudita e popular.

17h30min – Museu do Cinema: Através de visita guiada virtual, conheceremos o Museu do Cinema Vivaldino Prado.

21h – Programa “O Mundo do CTG”: Programa virtual com participações do Grupo Manotaço e Marinês Siqueira.

Segunda, 16

19h30min – Itaquarinchim, água para Santo Ângelo: Carlos Alves apresenta seu projeto sobre o Rio Itaquarinchim. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.

20h30min –Terra delli angeli: Apresentação do grupo de dança da Etnia Italiana – Italianos nas Missões.

Terça, 17

10h30min – Aniversário da Biblioteca Pública Municipal: Comemoração dos 79 anos de fundação da Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay, onde diversos autores falarão sobre a história deste importante espaço cultural do município.

15h30min – Contos: Eduardo Riquinho, através de contações de histórias, entra no lúdico dos contos infantis. Projeto com financiamento do Fundo Municipal de Cultura, recursos da Lei Aldir Blanc.