Revista do Mensageiro destaca a trajetória de 25 anos de Amauri Lírio

A 59ª edição da Revista O Mensageiro lançada na última quarta-feira, dia 25, no sistema drive-thru, leva até os leitores um impresso que sintetiza fatos e opiniões sobre a trajetória de 25 anos do jornalista, cerimonialista e empreendedor, Amauri Lírio. Devido às medidas de afastamento social, que ainda vigoram em Santo Ângelo, o cenário de entrega foi a fachada da nova sede da Dimare Planejados (localizada na antiga Algodoeira), que também é, uma das parceiras comerciais do Mensageiro.

A revista foi editada pela jornalista Edna Lautert e feita de modo colaborativo por familiares, amigos e a equipe do Mensageiro, exprime a capacidade de liderança de Amauri Lírio, empreendedor que também cuida dos negócios deste tradicional veículo de comunicação, pois mesmo sem escrever os conteúdos, foi capaz de reunir as pessoas certas para o lançamento que culminou na última quarta-feira.

O impresso valoriza a trajetória profissional e traços da personalidade de Amauri Lírio, nuances que caracterizam seu cotidiano de empreendedor, colunista social, jornalista e mais recentemente, influenciador digital. Além de fatos resgatados pela editora, os amigos e familiares revelam impressões pessoais percebidas no convívio.

Nesta revista, Amauri Lírio não direciona diretamente o conteúdo editado, mas é o protagonista. O resultado é digno da sua trajetória e fecha um ciclo de 25 anos. No entanto, também inaugura novos tempos, tendo em vista as radicais mudanças tecnológicas e sociais que são percebidas no meio da comunicação social e dos eventos.

Pois, independente da tecnologia de cada época, as bodas de prata celebradas com este impresso, já sinalizam que a personalidade, competência e vontade de fazer a diferença onde atua, tem o potencial de gerar conteúdos para muitas histórias, conteúdos que poderão ser comunicados por meio de qualquer plataforma ou ferramenta de difusão.

Por enquanto, o impresso do Mensageiro traduz todas às nuances relatadas, basta folhear a revista, ler os conteúdos e conhecer mais sobre o nosso homenageado, Amauri Lírio.

Obrigado a todas as pessoas e empresas que apostam nos produtos de comunicação do Mensageiro, brigado a você leitor e assinante que é o motivo pelo qual existimos, o motivo pelo qual anunciamos produtos e levamos a informação. Obrigado a família! Obrigado aos amigos e colaboradores, afinal, o sucesso do Amauri, também é o sucesso do Mensageiro.

Edição – Marcos Demeneghi