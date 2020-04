Outdoor no centro de Santo Ângelo faz crítica explícita a Rede Globo

Uma crítica explícita a maior rede de comunicação do Brasil foi exposta no centro de Santo Ângelo, RS, cidade localizada a 420 quilômetros de Porto Alegre. O material publicitário se apoia no combate a corrupção, com a frase “o vírus que mais mata no Brasil, é o vírus da corrupção”. No entanto, o que está motivando a campanha de difamação à Rede Globo é a postura de incentivar as medidas de afastamento social em virtude da pandemia de COVID 19.

Existe um grupo de empresários e prestadores de serviços de Santo Ângelo que não acreditam nas medidas de afastamento social do modo que estão sendo conduzidas. Como os veículos de comunicação ligados a Rede Globo apoiam as medidas, estes apoiadores de Bolsonaro estão fazendo uma campanha de difamação da rede, pois entendem que as medidas de controle da pandemia estão em função de interesses econômicos, ou da corrupção, como indica o material publicitário.

O material insinua ainda que a campanha faz parte de um pacote anticrime assinada pelo Ministro Sérgio Moro

Foi neste mesmo local que no período pré-eleitoral um outro outdoor foi posto. Naquela época (2018), poderia se configurar campanha eleitoral antecipada, e mesmo que fosse em período de campanha, outdoors também não eram permitidos.

Esta prática não foi coibida pelo Ministério Público e nem pela justiça eleitoral, que não considerou propaganda eleitoral, o Ministérios Público não encaminhou o processo para a justiça eleitoral e aconselhou a retirada do material, sem a punição aos responsáveis.

O fato volta a se repetir e agora o alvo é a Rede Globo. Apoiadores radicais do presidente estão realizando uma campanha para difamar esta empresa de comunicação, o fato está relacionado as medidas de afastamento social, pois uma parte de pessoas da cidade e até do Brasil, estão preocupadas com a saúde financeira de suas empresas e criticam a política de afastamento social adotada pelos técnicos do ministério da saúde, prefeitos e governadores.