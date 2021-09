O Mensageiro e Amauri Lírio Cerimonial e Comunicação unidos em nova fase

O Jornal O Mensageiro inicia uma nova fase na história da comunicação em Santo Ângelo e região das Missões. Os detalhes do novo escritório de produção de conteúdo estão sendo finalizados e a partir de segunda-feira, dia 13 de setembro, recebe a comunidade e clientes no novo endereço, localizado na Rua Tiradentes, 690

Nesta nova fase do Mensageiro, Amauri Lírio – Cerimonial e Comunicação -, agrega serviços e fortalece a rede de divulgação deste tradicional veículo de comunicação que possui uma história regional de 24 anos. O Jornalista também monta uma recepção para acolher melhor clientes neste novo endereço e promete mais força de comunicação nas redes sociais, mais conteúdo focado na realidade dos fatos, estar mais próximo do centro da cidade e energias renovadas para comunicar em uma sociedade, cada vez mais conectada.

O Mensageiro atua com pautas alternativas, sem polarização política e conquistou o reconhecimento social em Santo Ângelo. A primeira edição foi impressa no ano de 1997, quando Arlindo Diel era um dos sócios fundadores e líder do trabalho realizado até 2018, pode ser considerado um dos ícones da comunicação em Santo Ângelo. Mas depois deste longo período, resolveu desligar-se completamente do ramo da comunicação e o jornalista e também cerimonialista, Amauri Lírio, assumiu como sócio proprietário para conduzir definitivamente os novos rumos do Mensageiro na recente fase.

O Jornalista Amauri Lírio tem como sócios Carlos Miguel Scholl e Milton Piltz que desde 2018 detêm a marca “O Mensageiro”. Amauri disse que faltam poucos detalhes para uma inauguração formal e já pretende brindar com a equipe e convidados o novo endereço de trabalho.

