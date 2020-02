Mecautor inaugura sede de 2300 m² e anuncia a “nova era do automobilismo”

A nova sede da Mecautor, concessionária Volkswagen para a região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, foi inaugurada na noite da última quinta-feira, dia 20 e consolida a história de 48 anos empreendida pela família Rigo em Santo Ângelo. A noite foi de brindes, música ao vivo e a celebração de uma trajetória de renovação e superação do grupo de empreendedores locais composto por José Luiz Rigo, João Vicente Rigo e Fernando Rigo.

A nova casa da Volkswagen do Brasil em Santo Ângelo esta instalada na Av. Ipiranga, 797, e foi marcada por um coquetel que contou com a presença de clientes, lideranças e autoridades locais, como o Prefeito da cidade, Jacques Barbosa, inclusive o Gerente Regional da Volkswagen do Brasil, Maurício Barreto.

No evento

Durante o evento foi apresentado o método de construção utilizado na edificação do novo prédio que oferece mais funcionalidade, amplitude, luminosidade e sustentabilidade. A sede está composta por 2 300 m² e possui geração de energia elétrica, entre outros predicados que atendem aos padrões internacionais da Volkswagem.

A família Rigo lidera ainda a Mecautor seminovos, outra edificação que possui 700 m² nas imediações na nova sede. José Luiz Rigo aproveitou o momento para ressaltar o emprenho dos empresários que compõe aquela região da Av. Ipiranga e elogiou os esforços de todos na revitalização da cidade.

O numeroso público que acompanhou, pode conhecer as tecnologias de automação que compõe os novos modelos da marca. João Vivente Rigo, diretor da concessionária, também adiantou planos da Volkswagen para os próximos anos, como o a meta de comercializar cerca de um milhão de veículos elétricos a partir de 2025.

Outro comentário do empreendedor é sobre as tendências de mercado, no último ano, houve uma forte ofensiva dos SUVS e o lançamento da nova Tiguan All Space, T Cross, o primeiro SUV da Wolkswagen produzido no Brasil.

Para 2020 a Volkswagen prepara versões esportivas como “a linha GTS nos modelos Polo e Virtus. O diretor destacou ainda, que já foram dados os primeiros passos para a nova de veículos, como o lançamento nacional do modelo híbrido, Plug-in Golf-GTE.