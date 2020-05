Associação dos Municípios das Missões tem nova diretoria

A assembleia geral para realização da eleição e posse da nova diretoria da AMM/FUNMISSÕES foi realizada no dia 30 de abril na sede associação em Cerro Largo. Foi registrada uma única chapa que tem na presidência o prefeito ADEMIR GONZATTO do município de Dezesseis de Novembro. Puranci Barcelos dos Santos, prefeito de Santo Antônio das Missões que deixou o cargo falou do trabalho realizado em seu mandato e valorizou a interação de todos os prefeitos, avaliou que foi uma gestão marcada pelo trabalho integrado e foco em ações para o desenvolvimento regional.

O ex-presidente avaliou que a gestão da AMM/FUMISSÕES foi pautada pelo bom andamento de projetos e programas regionais, inclusive com iniciativas de integração com outras regiões. Trabalhou com o projeto da Rota Missões, pela aproximação com o governo do Estado, manteve a participação em eventos regionais e na avaliação do prefeito, foi possível exercer a autêntica representatividade missioneira. Puranci também declarou que esteve aberto a parcerias com entidades como CNM, FAMURS, IPHAN e SEBRAE.

Puranci Barcelos dos Santos destacou que “ser presidente da AMM foi uma grande experiência e exercício de liderança, uma oportunidade única e de muita responsabilidade, principalmente por representar 26 municípios”.

O novo presidente

Ao tomar posse o Prefeito Ademir Gonzatto, agradeceu os presentes, falou da união que tem na associação, que deve ser mantida para que continuem os trabalhos e projetos que estão encaminhados, já que essa associação é muito respeitada no estado.

Ademir enfatizou aos presentes que sozinho não fará nada, pediu apoio de toda equipe e quando não souber algo, vai buscar as informações. “Dificuldades teremos, mas juntos conseguiremos passar por todas as adversidades que se apresentarem”, afirmou o novo presidente.

SENADOR falou por videoconferência

Através da internet, o Senador Luiz Carlos Heinze, conversou com os prefeitos, trazendo informações sobre os recursos que estão sendo liberados pelo governo federal e sobre os projetos de lei que tratam de recursos estão parados no Fundo Municipal de Saúde, que somam um montante de cerca de 14 milhões que os municípios da região missioneira tem a receber. Heinze sugeriu que façam uso desses valores nas ações do plano de prevenção ao coronavírus. O Senador falou também sobre outros recursos que estão disponíveis e que estão sendo liberados através do governo do estado e deverão ser repassados aos municípios. Outras ações estão sendo realizadas para apoio aos micro e pequenos empresário, trata-se de linhas de crédito com facilidades. Colocou o gabinete a disposição dos prefeitos buscarem informações a facilitarem a liberação dos recursos nos ministérios, inclusive as emendas parlamentares que já estão indicadas para os municípios.

Coronavírus, Dengue e Estiagem

A Associação dos Municípios das Missões, após receber as primeiras notícias relacionadas a pandemia que estava assustando todo o mundo, prontamente criou um comitê de crise regional, que tem se reunido, buscando desenvolver ações para amenizar essa crise que está de alguma forma afetando todos os municípios e tem sido motivo de grande preocupação para os gestores.

Além de uma doação de máscaras recebidas da empresa Alibem, a Funmissões adquiriu cerca de R$ 80.000,00 em equipamentos de proteção individual, que junto com essas máscaras recebidas, serão entregues aos municípios para serem utilizadas pelas equipes de saúde.

Algumas linhas de atuação da AMM

Integração com outras regiões – Buscando o desenvolvimento de ações nas áreas de infraestrutura e turismo, foram constantes os encontros com representantes de outras associações de municípios. Integração com o Mercosul para ações de desenvolvimento na área do turismo e cultura, através da Ruta Jesuítca e Agência de Desenvolvimento Trinacional, formada pelos municípios remanescentes dos 30 povos missioneiros. Foi constante a presença da AMM nas Reuniões do Conselho Trinacional de Governos Missioneiros, integrando os 30 Povos Jesuítico-Guarani (7 no Brasil, 15 na argentina e 8 no Paraguai).

Experiências da Rota Missões recebeu destaque – Caminhada das Missões internacional, primeiro produto turístico integrado do Mercosul, teve sua primeira edição no ano de 2019, foram 29 dias de caminhada passando pelos três países, Paraguai, Argentina e Brasil.

Governo do Estado – Aproximação do governo do estado através dos secretários estaduais e com constantes encontros com o Governador Eduardo Leite possibilitaram a continuação e encaminhamento de projetos que estavam em andamento na esfera estadual.

Eventos Regionais – Os eventos regionais também foram um grande diferencial neste período, marcados pela fé, religiosidade, fortalecimento do setor primário, mostra da nossa rica cultura, gastronomia e também uma oportunidade crescente para o desenvolvimento do turismo.

Pautas municipalistas – A Reforma da previdência, a extinção de municípios, os municípios sem acesso asfáltico, os recursos do pré-sal e a cessão onerosa, são pautas que estão diariamente sob a olhar atento dos prefeitos, que tem buscado através da parceria com a Famurs e CNM trazer respostas para a comunidade regional.

Área Executiva – Durante todo o ano foi dada importância para o trabalho integrado entre os poderes legislativo e executivo em toda a região, e a parceria com a Associação do Legislativo das Missões (ALM) nas lutas missioneiras, foi relevante para muitas conquistas e ações.

Sede da AMM – Foi realizada a melhoria na fachada do prédio da sede, implantando uma característica missioneira na sede da Associação, com a colocação da Cruz Missioneira, símbolo maior de fé nas Missões.

Novo site da AMM – Está sendo colocado no ar, com mais clareza de informações e possibilidade dos municípios interagirem com as notícias regionais, além de uma visibilidade maior para os 26 municípios que formam a associação.

Trabalho do IPHAN na Região – A parceria com o Iphan, fez com que o instituto voltasse os olhos para a região missioneira, especialmente para os municípios com os sítios históricos que são patrimônio cultural nacional e patrimônio cultural da humanidade, essa aproximação trouxe a direção nacional do Iphan na região e possibilitou a implantação de novos projetos e a continuação dos projetos que já estavam em andamento.

SEBRAE Investe Turismo – O programa Investe Turismo que esteve em realização na Região das Missões, no município de São Miguel das Missões, teve como objetivo principal aprimorar e inovar a oferta turística dos destinos estratégicos do Rio Grande do Sul, gerando desenvolvimento regional e sustentabilidade dos pequenos negócios da cadeia produtiva, para aumentar o fluxo turístico do estado.

Prioridades de Infraestrutura regional

– A Ponte internacional Porto Xavier/San Javier;

– Aeroporto Regional de Santo Ângelo;

– O Aeroporto de São Borja volta a ter voos regulares para Porto Alegre;

– Free Shops: Porto Xavier terá três lojas francas;

– PAC Cidades Históricas: apoio ao município de São Miguel das Missões nas ações de liberação dos recursos;

– O Projeto de Sinalização Turística, terá publicado o edital para contratação da empresa que irá implantar o projeto;

– O Mapa do Turismo Brasileiro, foi possível cadastrar 16 municípios que estão aptos a receber recursos do ministério do turismo através de convênio.