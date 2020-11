Santo-angelenses assumem cargos na Regional Missões da Federasul

Representantes das ACIs da Região das Missões que integram a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – Federasul apresentaram os nomes dos indicados para assumir a regional da Federasul no ano de 2021.

O ex-presidente da ACISA, Douglas Ciechowiez, foi eleito o vice-presidente regional; o atual presidente da ACISA, Felipe Fontana assume como diretor regional, juntamente com Henrique Lunkes – Presidente da ACI de Certo Largo e Geferson Deutner da Silva – Presidente da ACI de Porto Xavier.

De acordo com o vice-presidente da regional das Missões, Douglas Ciechowiez, o incremento de líderes na participação regional junto a Federasul demonstra que o trabalho feito pela entidade vem gerando resultados, após uma participação mais efetiva dos empresários junto às pautas importantes em todas as esferas públicas. “Os empreendedores entendem que somente através da união das empresas, poderemos pautar as decisões que afetam diretamente nossos empreendimentos. Temos que manter as bases fortes e sólidas, através dos associados de nossas ACIs, e assim, a Federasul ganha corpo e voz para melhorar o ambiente empresarial, podendo contribuir para o crescimento de nossa região e estado, gerando mais emprego e renda para nossa população”.

A posse coletiva dos presidentes das Associações Comerciais e Industriais está prevista para acontecer em março de 2021, seguindo os protocolos de saúde que estarão em vigor na época.