Mini-quermesse da Catedral será neste sábado

Uma “Mini-quermesse” integra a programação da paróquia da Catedral Angelopolitana neste sábado, dia 11.

O Conselho Administrativo da paróquia Anjo da Guarda alerta para os cuidados com a Covid-19 e informa que devem ser obedecidos todas as normas sanitárias como o uso das máscaras faciais de proteção, o posicionamento respeitando o distanciamento social de 1,5 metros, o uso de álcool gel ao tocar em objetos.

A mini-quermesse é diferente dos tradicionais eventos do gênero que ocorrem na Catedral, pois será apenas no sábado e com número de gêneros alimentícios reduzidos. O período de comercialização está previsto para ocorrer entre 9 h e 17 h. O acesso será pela Rua Sete de Setembro.