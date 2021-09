Lançado projeto de revitalização do Teatro Municipal Antônio Sepp

O projeto de revitalização do Teatro Municipal Antônio Sepp foi lançado na manhã da última quarta-feira, dia 15, durante um café realizado na Acisa. O projeto de captação de recursos foi elaborado e apresentado pela Impacto Desenvolvimento Cultural, que detalhou a obra e os modos de captação de recursos, pois a revitalização está estimada em cerca de R$ 5 milhões.

O produtor cultural Francisco Roloff que apresentou detalhes do projeto afirmou que o Teatro Municipal Antônio Sepp “Será um dos maiores e melhores teatro do Rio Grande do Sul, com estrutura autosustentável, com captação de água e geração de energia fotovoltaica”.

Segundo o prefeito, Jacques Barbosa, o projeto foi elaborado com ideias e sugestões dos membros do Conselho Municipal de Cultura, entre outras pessoas ligadas ao setor, tendo em vista que, o atual prédio encontra-se com problemas estruturais e dificuldades para atender as exigências do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI), afinal, foi construído há mais de 30 anos.

O teatro é palco de vários eventos que caracterizam o município como o Santo Ângelo em Dança, o Festival Internacional de Teatro, Canto Missioneiro, entre outros. O local é considerado de grande relevância para a cultura e turismo de Santo Ângelo. O prefeito também salientou que a união do poder público, das entidades, das empresas e da comunidade de maneira geral, será decisiva para a concretização do projeto.

ALIBEM

O diretor do Frigorífico Alibem, Ângelo Meneghetti, afirmou que quando a empresa entende a importância do projeto e não poderia deixar de contribuir, confirmando uma doação. Ele ainda disse que o Alibem também irá trabalhar para captar doações junto aos seus fornecedores.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos serão captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC/RS), por meio do repasse do ICMS e contrapartida de 5% das empresas, que vão para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Roloff informou ainda que a doação pode ser feita em dez parcelas e os recursos são depositados numa conta do Banrisul aberta especificamente para isso. “Tudo é feito da forma mais transparente possível”.

Ele ainda reforçou que cada empresa pode ser parceira na captação. “Tem empresas de segmentos que não pagam ICMS, mas elas compram de outras empresas e podem trabalhar junto aos seus fornecedores as doações”.

O presidente da Acisa, Felipe Fontana, que o projeto é mais uma oportunidade para que o empresariado local unido faça história. “Todos podem colaborar, doando ou auxiliando na captação”, definiu.