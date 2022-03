Inaugura em Santo Ângelo o Instituto J Barcaro

Grupo interdisciplinar de professores e pesquisadores inauguram em Santo Ângelo o Instituto J Barcaro. Trata-se de um espaço dedicado a formação e pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. Oferece cursos livres de curta duração pensados para suprirem demandas específicas, tanto aquelas que agregam valor aos processos laborais de empresas e instituições diversas, quanto aquelas que estão em função de profissionais liberais.

O Instituto J Barcaro inaugurou no dia 17 deste mês e está localizado na Rua Marques de Tamandaré, 975, centro de Santo Ângelo, o espaço materializa um objetivo compartilhado por Elaine Werle, Gilvane Zilli e Cláudia Toso, como se trata de uma proposta plural e interdisciplinar, se uniram nesta sociedade, Jorge Moacir Toso e Rodrigo Werle Barcaro. A sociedade formaliza o comprometimento deste grupo com a educação e o espaço contribui para a formação de profissionais já graduados e outros que buscam a atualização e qualificação em suas áreas de atuação.

Como este novo espaço agrega ainda atendimento clínico, fazem parte do Intituto as advogadas Ana Letícia Nogueira da Silva, Thais Segafredo Moureira e Caroline Paulus, a Psicopedagoga Gilvane Zilli e a consultora comercial e de marketing Flávia Ilgenfritiz.

Conforme anunciado durante a inauguração, os cursos são certificados e consolidados pela qualificação dos profissionais que atuam no Instituto, deste modo, oferece trabalho de excelência pautado pela ética das relações. Por ser uma instituição privada, possui autonomia para análise de propostas formativas que estejam em consonância com os processos de instituições, empresas, cooperativas e grupos variados.

“O olhar do Instituto também está voltado para aqueles que visam qualificar seus fazeres laborais atuando no mercado de trabalho com competência e dinamismo”. A proposta usa como dinâmica cursos livres, rodas de conversas, ciclos de palestras, seminários, consultorias, entre outros.

Por fim, este espaço formativo coloca em movimento a interlocução dos saberes, bem como a problematização de temas/conteúdos emergentes que motivam os profissionais na contemporaneidade.

ATENDIMENTO E CONSULTORIA

O Instituto coloca a disposição ainda, consultoria e assessoria jurídica nas áreas de Direito Civil, Bancário, Imobiliário e trabalhista. As advogadas Ana Letícia Nogueira da Silva, Thaís Seganfredo Moureira e Caroline Paulus Ludwig convidam a todos para conhecer o escritório que atende pessoas físicas e jurídicas.

Caroline compreende que os negócios imobiliários se tornam cada vez mais complexos e dinâmicos e neste sentido surge o escritório que pode oferecer assessoria e mentoria jurídica completa para incorporadoras, construtoras, imobiliárias e investidores. Além disso, as questões de conservação e sucessão do patrimônio familiar ou empresarial fazem parte deste serviço ofertado no Instituto J Barcaro.

O atendimento na área Psicopedagogia também é outro diferencial do Instituto. A psicopedagoga Gilvane Zilli faz diagnósticos na área da aprendizagem de jovens e crianças, com vistas ao desenvolvimento dos processos cognitivos, o espaço está preparado para realizar investigações dos conflitos relacionados a aprendizagem formal, realizar intervenções no campo instrumental da psicopedagogia, bem como propor o debate/reflexão sobre as modalidades de ensino aprendizagem.

Edição | Marcos Demeneghi