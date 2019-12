“A Fantástica Fábrica de Sonhos” do Colégio Sepé Tiaraju

O Colégio Sepé Tiaraju realizou na terça-feira, dia 17, o Natal Luz, evento natalino reuniu alunos, professores e familiares no ginásio do educandário. Neste ano, o tema do espetáculo foi “A Fantástica Fábrica de Sonhos”, com a participação de mais de 100 alunos.

“A Fantástica Fábrica de Sonhos” foi contada de forma lúdica, os alunos se revezaram no palco principal em harmonia, disciplina e sentimento de fraternidade, envolvendo todos os presentes do início ao fim com as alegrias do natal.

Para encerrar a apresentação, o maestro, Claus Jerke, interpretou uma música sobre paz, para anunciar a chegada do Papai Noel, que distribuiu doces para as crianças e fez brincadeiras. O diretor, Demetrius Abrão Bigaran, em sua fala destacou o evento como tradicional no Natal de Santo Ângelo, e sua satisfação e da equipe do educandário em conseguir trazer de volta toda infraestrutura e beleza do espetáculo.