“Dia da Criança” movimenta a cidade com eventos

Eventos dedicados ao ‘Dia da Criança’ ocorrem em vários locais de Santo Ângelo. Tanto o Clube Gaúcho, quanto o 28 de Maio, já anunciaram que estarão preparados para receber as famílias e a criançada com atrativos e programação especial neste dia. Além disso, ações voluntárias devem movimentar o feriado de terça-feira, dia 12. Confira…

Passeio de carro antigo e doação de brinquedos

A distribuição de brinquedos doados pela comunidade e passeios a bordo de veículos antigos são a culminância de uma campanha realizada pela AVANT – Associação de Veículos Antigos, Nicola Veículos e Lions Clube Santo Ângelo Universitário.

Um dos diferenciais da campanha está em função do doador, pois todo aquele que contribuiu com brinquedos teve direito a um cupom para comcorrer a um dos 20 passeios abordo de um veículo antigo. O sorteio será neste sábado, dia 09 às 10h em frente à Concessionária Nicola e os passeios serão dia 10, às 16h.

Já a distribuição dos donativos está programada para o dia 12 de outubro, momento em que também será proporcionado aos contemplados um lanche. O público alvo desta ação conjunta são mais de 100 crianças de 02 a 10 anos.

Passeio Ciclístico da Família Clube Gaúcho

Um passeio ciclístico com medalha de participação deve motivar pais e filhos a percorrerem um itinerário de 4,5 quilômetros de bicicleta. Será entre a sede social e campestre do Clube Gaúcho em Santo Ângelo. A concentração e largada em frente a Sede Social está prevista para às 9h e os participantes, previamente inscritos em link disponível no site www.clubegaucho.com.br, seguirão pela Av. Venâncio Aires.

Distribuição de geladinhos, disposição de brinquedos infláveis, apresentações e passeio de dindinho pela área da sede campestre, estão entre as atrações programadas para o feriado.

Dia da criança no O Clube 28 de Maio

O Clube 28 de Maio também deve abrir os portões para as famílias neste dia 12 com uma programação voltada para as crianças. Deve disponibilizar infraestrutura de diversão para recebê-las, brinquedos, pipoca, picolé. Pois recentemente o novo presidente do clube, Roberto Tessele, anunciou medidas de fortalecimento do quadro social e ações em benefício do associado, dentre elas, o dia das crianças especial na sede.

Tradicional Ação Voluntária no Bairro Nova

Outras ações, como por exemplo, o almoço solidário realizado voluntariamente no Bairro Nova, mostram a organização da comunidade neste dia. Com doações de refrigerante, doces ou recursos, todo ano é organizada uma ação de confraternização para as crianças que Moram nos arredores. Neste ano, Antônio Luz e Marinete Lemos organizarão quentinhas para o almoço e ainda haverá distribuição de doces e refrigerantes. O bairro nova está localizado próximo a FASE – Fundação de Atendimento Socioeducativo de Santo Ângelo.