Desfiles da Caravana do Papai Noel iniciam neste final de semana

Os desfiles da Caravana do Papai Noel iniciaram na sexta-feira, dia 17. A partir das 19h30min segue pelas ruas centrais e também nos bairros de Santo Ângelo até o dia 23 de dezembro.

Esta atividade integra a programação Natal Cidade dos Anjos que é uma promoção do Governo Municipal, por meio do Gabinete da primeira-dama Juliana Barbosa, Central do Bem e secretarias municipais de Cultura e Esportes e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com patrocínio da Corsan-Governo do Estado, produção da MK Produções Culturais, com apoio da Brigada Militar.

Programação de sexta sábado e domingo

SEXTA

A programação desta sexta-feira marca, das 18h às 22h, atividades na Casa do Papai Noel na Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique).

Das 19h às 22h30min será realizado o desfile da Caravana do Papai Noel, no centro da cidade, no quadrilátero que engloba as avenidas Venâncio Aires e Getúlio Vargas, Rua Marquês do Tamandaré, Avenida Rio Grande do Sul e transversais, Rua 25 de Julho; Rua Três de Outubro; Av. Brasil e Rua Andradas.

Das 20h às 22h será realizado o Prenúncio dos Anjos com a Peppe Company Companhia Artística passando pelas ruas centrais.

SÁBADO

No sábado, das 18h às 22h serão realizadas atividades na Casa do Papai Noel na Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique).

Às 19h30min inicia o Cortejo Celestial na Rua 25 de Julho com Marquês do Herval e depois na Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique).

Das 20h às 22h será realizado o desfile do Prenúncio dos Anjos pelas ruas centrais.

A Caravana do Papai Noel desfilará das 19 horas às 22h30min nos bairros Olavo Reis; Missões, Pilau, Cristal, Vera Cruz, Nova, Esperança, Rosa e Pippi.

DOMINGO

Já no domingo, às 10 horas, acontecerá a apresentação do Coral Jeguata Pyau, na Casa do Papai Noel na Praça do Brique.

Das 10h às 22h funcionará a Casa do Papai Noel na Praça do Brique.

Às 19h30min será realizado o Cortejo Celestial na Rua 25 de Julho com Marquês do Herval, na Avenida Brasil com Marquês do Herval e na Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique).

Das 20h às 22h30min será realizado o desfile do Prenúncio dos Anjos pelas ruas centrais.

Das 19h às 22h acontece o Desfile da Caravana do Papai Noel pelos Bairros Meller Norte, Castelarim, Maria Ritter, Aliança, São Pedro, Pascotini, Floripa, Menezes e Dorneles.