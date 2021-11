Atletas de quatro países e seis estados na 7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia

A infraestrutura esportiva do Clube Gaúcho ganha visibilidade na América Latina e se consolida como uma referência para a prática do vôlei de praia no interior do estado do Rio Grande do Sul. Sediou entre os dias 13 e 15 de novembro a 7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia com atletas vindos de quatro países e seis estados diferentes

O Clube foi anfitrião de 50 duplas vindas da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, além do Rio Grande do Sul, a competição contou com duplas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Roraima e Para. Foram três dias de disputa até a definição dos vencedores que conquistaram o título máximo e a premiação de R$ 8.500,00.

Entre os duplas participantes destacaram-se os atletas pertencentes à seleção Paraguaia, treinadas pelo campeão brasileiro e medalhista Pan-americano, Adriano Garrido, conquistando as 4 primeiras colocações.

1ª Gonzalo e Roger

2ª Riveros e Garay

3ª Pablo e Rodrigo

4ª Santi e Jonathan

Foram realizadas 80 partidas em três dias de intensa movimentação esportiva acompanhado pelo presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, Carlos Cimino e também pelo diretor de árbitros, Mauro Engelke, além do público local e autoridades do município.

“A competição trouxe a Santo Ângelo, mais uma vez, os atletas destaques desta modalidade esportiva do Sul Brasil e da América do Sul. Tanto a infraestrutura do clube, quanto os preparativos para sediar a competição, colocaram a Copa Mercosul de Vôlei de Praia em posição de destaque entre os principais eventos do Brasil” declarou o diretor do departamento de Vôlei do Clube Gaúcho, Jeferson Favila Sfredo.

O casal presidente do Clube, Marilise Lacroix Voese e Luis Alberto Voese, destacaram a importância de fomentar o esporte e ficaram muito satisfeitos com a participação dos atletas, destacando a repercussão positiva para o município de Santo Ângelo. “Conseguimos movimentar a economia da cidade, hotéis, restaurantes , supermercados, afinal, foram mais de 50 duplas presentes, juntamente com eles inúmeras pessoas que vieram especialmente acompanhar a copa.

As duplas brasileiras com as melhores colocações foram Tony e Roger de Balneário Camboriú e Pedro e Ronaldo de Erechim/ Porto Alegre, ambos na quinta colocação.

O evento foi prestigiado por muitas autoridades da cidade, como o Vereador Vando Ribeiro, representando a Câmara Municipal, Marlon Moreira representando a secretaria de Cultura e Esportes, Luis Voese representando o prefeito municipal Jacques Barbosa e Marilise Voese presidente do Clube Gaúcho, bem como, grande parte da diretoria do Clube, representados pelo Casal Diretor de Vôlei, Jeferson Sfredo e Allyne Sfredo.

Cabe ressaltar que todos atletas apresentaram teste antígeno negativo e passaporte vacinal completo , para acessarem o Clube Gaúcho, assim garantindo a segurança de todos”, finaliza Matheus Vier, diretor de Vôlei de Praia da Federação Gaúcha de Voleibol.

A competição rendeu homenagem a grandes nomes do vôlei brasileiro e mundial que estiveram presentes na competição.

Receberam o troféu Sepé Tiaraju os Seguintes Atletas:

Roberto Purificação- Salvador

Nelson Eickoff – Itapema

Vinicius Raguzzoni- Santo Ângelo

Scheila Arena – Passo Fundo

Daniana Pompeo – Santo Ângelo

Fechando as homenagens, a Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, representada pelo presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, Carlos Cimino, entregou a placa com o título de “Emérito do Vôlei Brasileiro”, a Matheus Vier, sendo o primeiro ex-atleta e dirigente do vôlei de praia gaúcho a ter seu nome incluso no Hall da Fama da CBV.

Juntamente com a placa, os atletas Pedro Vanelli e Rafael Foerster entregaram o quadro de honra da CBV, com depoimentos de grandes nomes do vôlei de praia brasileiro e mundial.