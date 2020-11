As Lojas Integração de Entre-Ijuís faz história e completa 30 anos na próxima quarta

Foi no dia 25 de novembro de 1990 que o casal Clenio Carlos Kronbauer e Elenir Kronbauer empreenderam e consolidaram a Loja Integração no município de Entre-Ijuís. Mais que uma loja, um projeto de vida, pois foi iniciado dois anos após o enlace matrimonial, portanto, também diz respeito a uma história de independência financeira e trajetória familiar de sucesso deste casal.



A família Kronbauer se destaca pelo empreendedorismo no ramo do comércio. Clenio e Elenir visualizaram nos produtos da construção civil, um modo de integrar clientes de toda a região. A matriz das Lojas Integração foi projetada, então, estrategicamente em um local onde poucos comerciantes se atreviam há 30 anos.

Na Avenida Integração no município de Entre-Ijuís, Clenio escolheu um lugar que facilitasse a logística do transporte de material bruto de construção, tipo de produto que ainda faz parte do empreendimento que prosperou e também expandiu sua área de atuação.

Hoje, as lojas Integração também estão em Santo Ângelo, com uma filial no Bairro Pippi e ambas oferecem produtos para toda a casa, desde utensílios domésticos, utilidades para o lar, até móveis e ferragens.

A filial de Santo Ângelo foi inaugurada quatro anos após a abertura da matriz de Entre-Ijuís, no ano de 1994, Clenio e Elenir mais uma vez ousaram e foram os pioneiros a abrirem uma loja de comércio naquela região da Av. Sagrada Família do Bairro Pippi. Hoje já estão instaladas no entorno, comerciantes com outros tipos de produtos, diversificando a oferta e constituindo um novo urbanismo para aquele bairro, que cresce e se torna, cada vez mais independente.

O casal trabalha e administra junto os negócios da família, Clenio foca nas compras e Elenir administra as finanças. Essa parceria no trabalho, mas também na afetividade, continua dando frutos, além dos dois filhos que hoje cursam medicina, já está projetada uma nova “Integração” para o ano de 2021, será aberta no centro de Entre-Ijuís com foco nas utilidades domésticas.

Nesta semana, mais precisamente na próxima quarta-feira, dia 25, o casal está mesmo focado em celebrar os 30 anos de integração. Neste dia, os clientes da loja devem concorrer a uma máquina lavadora, a loja também estará em “clima de festa”, afinal, a data é uma oportunidade para relembrar 30 anos de sucesso, mas também, de reunir forças para continuar integrando os municípios missioneiros.