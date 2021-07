Exposição de trabalhos sobre os Jogos Olímpicos da “Era Moderna”

Trabalho sobre os jogos olímpicos revisita a história de 124 anos das modalidades olímpicas e resulta numa exposição no hall do Colégio Tiradentes em Santo Ângelo.

Programada para ocorrer de modo concomitante a 32º edição dos Jogos olímpicos da Era Moderna em Tóquio, a exposição da história das Olimpíadas acontece no hall de entrada do Colégio Tiradentes em Santo Ângelo. O resultado do trabalho pode ser visitada até o dia 08 de agosto, data do encerramento dos Jogos de Tóquio.

Este desafio foi proposto no componente curricular de Educação Física e envolveu alunos do 1º aos 3º anos de Ensino Médio do educandário sob a coordenação do professor Drº Rodrigo Madalóz, docente responsável este componente curricular.

O objetivo principal foi possibilitar a pesquisa acerca da história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, enfatizando o acesso à cultura corporal de movimento produzida ao longo das mais de 124 anos de Olimpíadas e das práticas corporais que foram sendo incorporadas ao cotidiano das diversas civilizações, bem como socializar estes conhecimentos entre os educandos, a comunidade escolar e local.

Inicialmente partiu-se dos estudos históricos e antropológicos dos Jogos Olímpicos da Antiguidade (776 a.C.) como forma de situar os educandos no tempo e no espaço em que ocorreram os primeiros eventos a fim de que os mesmos pudessem compreender a origem e evolução deste, que é hoje, um dos maiores eventos esportivos do Planeta.

A construção da exposição deu-se na forma de linha do tempo e levou em consideração o resgate esportivo, geográfico, político, social e econômico de cada momento enfatizando-se a participação do Brasil ao longo das 32 edições dos Jogos, desde seu reinício em 1896 em Atenas pelo Barão Pierre de Coubertin.