Escoteiros Medianeira: 57 anos de atividades

O Grupo de Escoteiros Medianeira completou 57 anos de atividades ininterruptas em Santo Ângelo, fundado em 22 de setembro de 1963, exerce atividades em Santo Ângelo e agrega cerca de 70 participantes que empreendem em atividades de educação não-formal para valorizar princípios de trabalho em equipe, atividades sociais ao ar livre e disciplina.

O grupo de Escoteiros Medianeira, antes da pandemia, realizava encontro semanais aos sábados das 14h às 17h. Com sede no centro municipal de cultura realizam atividades ao ar livre, participam de ações sociais, aprendem por meio de jogos e dinâmicas de forma que mistura educação, diversão e disciplina em um único lugar.

O movimento de escotismo no mundo é bem antigo, foi fundado pelo britânico Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, com o objetivo de tornar meninos cidadãos exemplares.

Os jovens são divididos conforme sua faixa etária, de 6,5 a 21 anos, para que o Programa Educativo possa ser trabalhado nas áreas de desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter. No Rio Grande do sul, está presente em 115 municípios gaúchos, com 212 grupos do escoteiros, cerca de 70% do efetivo está no interior do estado e a expectativa de crescimento é grande. Atualmente são 14 mil associados, sendo mais de dez mil jovens e quase quatro mil adultos voluntários.

No Brasil, a Presidência da República promulgou no dia 15 de janeiro a Lei N 13.621, que oficializa o Dia Nacional do Escotismo, a ser celebrado anualmente. O projeto de lei foi assinado no ano de 2017 pelo Pres. Michel Temer.