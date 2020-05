Alimentos da merenda escolar são convertidos em refeição familiar

Duas carretas contendo 2340 kits alimentares chegaram a Santo Ângelo. As cestas básicas foram descarregadas na guarnição do Exército Brasileiro (1º BCom). Estes alimentos foram adquiridos com os recursos da merenda escolar que seria ofertada nas Escolas Estaduais pertencentes a 14ª Coordenadoria Regional de Educação. Na terça-feira, dia 28, Rosa Maria de Souza, coordenadora regional de educação, acompanhada da diretora do departamento de educação, Sandra Grassel, recepcionaram os kits e contaram com a colaboração dos militares.

No ato da chegada os militares ajudaram com a infraestrutura de recepção e separação dos lotes que já estão sendo destinados para 33 escolas da rede estadual de educação pertencentes a regional da 14ª coordenadoria.

Cada educandário será responsável pela distribuição dos alimentos para as famílias dos alunos que mais necessitam de ajuda neste momento de afastamento social imposto pela pandemia de COVID-19.

Esta é uma ação que está ocorrendo em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos são provenientes do Governo estadual (R$ 9 milhões), e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões. A medida beneficia as famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, como medida de enfrentamento ao Covid-19.

O que tem nas cestas e quem ganha?

Os kits foram montados com 24 quilos de gêneros alimentícios, entre os itens distribuídos, estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha em conserva.

A distribuição e escolha das famílias está seguindo critérios técnicos estabelecidos pelo Governo Federal em ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro do programa Bolsa Família e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).