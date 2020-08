14ª Coordenadoria Regional de Educação completa 68 anos

No dia 20 de agosto, a 14ª Coordenadoria completa 68 anos de existência. É responsável pelas políticas educacionais relacionadas a sua região, tendo como atribuições coordenar e orientar as 37 Escolas da sua abrangência, oferecendo suporte administrativo, financeiro, recursos humanos e pedagógico para a viabilização das políticas públicas da Secretaria de Educação do Estado de acordo a Legislação vigente.

No ano de 1952, a 14ª Delegacia de Educação iniciou suas atividades em Santo Ângelo, passando, a partir do ano 2000, à designação de Coordenadoria Regional de Educação. Atualmente, sua região de abrangência compreende 11 Municípios: Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Guarani das Missões, Vitória das Missões, Sete de Setembro, São Miguel das Missões, Ubiretama, Cerro Largo, Salvador das Missões e São Pedro do Butiá, envolvendo 11.217 alunos, 1.284 professores e funcionários.

A 14ª Coordenadoria Regional de Educação tem como Coordenadora, a professora Rosa Maria de Souza, primeira titular do órgão selecionada através de processo seletivo baseado no mapeamento de competências e habilidades, aliada à análise curricular, a qual, juntamente com sua equipe, atua nos diversos setores, desenvolvendo projetos, programas e participando ativamente de diversas ações municipais e regionais, além de representações em diversos Conselhos Municipais e na RAE – Rede de apoio às Escolas e outros.

“Neste ano, a necessidade de se reinventar trouxe uma oportunidade de estarmos inseridos na realidade escolar de diferentes formas, realizando uma observação participativa com procedimentos totalmente diferenciados do que vivenciamos até hoje, com uma prática docente realizada através de diferentes meios, seja através do watsapp, das redes sociais, de blogs, plataformas virtuais, enfim, sistemáticas adequadas a uma necessidade veemente: o afastamento social.

Um momento histórico, porém, de apreensão, onde todas as teorias até aqui estudadas deram lugar a novos conceitos, buscando-se compreender uma nova prática docente, com a adoção de metodologias diferenciadas para o planejamento das aulas programadas, mas principalmente pela preocupação em relação aos recursos utilizados, sua disponibilidade e a forma de envio das atividades aos estudantes.

Agradecemos a Secretaria Estadual da Educação – SEDUC por todo suporte e apoio, a todos os coordenadores, gestores, supervisores, orientadores, servidores, comunidade e o nobre trabalho de professores qualificados e comprometidos com o desenvolvimento intelectual e social dos alunos, buscando inovar suas ações na formação das novas gerações.”