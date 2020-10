Sicredi União RS divulga os contemplados do primeiro sorteio da promoção Juntos Pela Economia Local

Sicredi União RS divulga os 198 contemplados do primeiro sorteio da promoção Juntos pela Economia Local, que ocorreu sábado, dia 26, pela Loteria Federal. Só no município de Santo Ângelo foram 19 contemplados. Cada um deles receberá um cartão de crédito no valor de R$ 500,00. Para conferir todos os sortudos, basta acessar https://juntospelaeconomialocal.com.br/campanha/vencedores.

O próximo sorteio da promoção será dia 24 de outubro. Para participar é só cadastrar os cupons fiscais das compras efetuadas em empresas participantes do dia 24 de setembro até dia 21 de outubro. Podem concorrer aos prêmios os consumidores residentes na área de atuação da promoção, pessoas físicas e jurídicas. A cada R$ 50,00 reais em compras o participante recebe 1 número da sorte.

Ao todo a Sicredi União RS vai distribuir mais de R$ 1,3 milhão em premiação. Serão mais de 2.158 prêmios, divididos em 2.134 cartões de crédito de R$ 500,00 para sorteios mensais por município da área de atuação da Sicredi União RS. Além disso, mais 12 cartões de crédito de R$ 10 mil e 12 poupanças de R$ 10 mil para sorteios pela região de atuação da Cooperativa.

O objetivo da Promoção é estimular associados e não associados a realizar suas compras onde residem, afim de cooperar com o desenvolvimento da economia local.

Mais informações e o regulamento completo acesse em www.juntospelaeconomialocal.com.br ou na agência do Sicredi em seu município.