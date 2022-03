Pedido Premiado iFood comemora os 149 anos de Santo Ângelo

O iFood Santo Ângelo preparou diversas ações e promoções para este mês de março em comemoração aos 149 anos de emancipação da cidade. O “Mês do Pedido Premiado”, tem sorteio de R$1.000 em iFood, entrega de vouchers de R$25 em pedidos feitos pelo aplicativo de delivery e ação promocional no Brique da Praça, domingo, 20, e na terça-feira, 22, na Uzzina da Cerveja.

No domingo, 20, os promotores de venda estarão no Brique da Praça das 9 às 13 horas auxiliando quem deseja baixar o aplicativo e participar do sorteio oficial no Instagram @ifood.santoangelo, e quem baixar o aplicativo receberá pipoca personalizada iFood.

O sorteio de R$1.000 em iFood será realizado na terça-feira, 22, para participar basta seguir as regras descritas no post oficial no perfil do Instagram @ifood.santoangelo. Em parceria com a Uzzina da Cerveja, o sorteio será realizado ao vivo, juntamente com a ação promocional no pub localizado na Rua Marquês do Herval, 1763.

Para comemorar os 149 anos de emancipação de Santo Ângelo, o iFood em parceria com a Uzzina, estará sorteando rodadas de chopp e com a promoção do chopp em dobro durante a noite de terça-feira.

Até o fim de março, o iFood está com a promoção do “Mês do Pedido Premiado”, em pedidos aleatórios, em qualquer valor, feitos pelo aplicativo de delivery, serão enviados vouchers de R$25 para utilização na próxima compra.