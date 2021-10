O preço do gás praticado em Santo Ângelo é o mais caro do estado

O gás mais caro do estado e um dos mais caros e do Brasil é vendido em Santo Ângelo. O preço praticado pelas distribuidoras locais é superior à média de municípios como Uruguaiana R$ 108,7 e Bento Gonçalves R$ 102,63, que também estão no topo da lista.

Confira no gráfico

O consumidor de Santo Ângelo é o que mais caro paga pelo gás em todo o estado do Rio Grande do Sul e o preço médio é superior ao praticado em estados como Rondônia, Acre, Roraima, Tocantins, Mato Grosso… O botijão de 13 kg custa, em média no município, R$ 121,7, mas pode ser encontrado ao valor de R$ 125,00 ou R$ 130,00 se acrescido o valor da entrega.

A conclusão tem base no resultado da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, levantamento realizado entre os dias 3 e 9 de outubro. Portanto, ainda estão previstos novos reajustes para os próximos dias.

Independente dos aumentos que ainda devem incidir sobre este valor, o preço local já contrasta com aqueles praticados em outros municípios gaúchos como Alvorada, por exemplo, que tem a menor média do estado: R$ 89,57. (diferença superior a R$ 30,00)