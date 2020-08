O desapego da bolsa antiga vale 30% de uma nova

A Nova Onda é pioneira em Santo Ângelo na oferta especializada de malas para viagens, bolsas, mochilas e acessórios como cintos, carteiras, travesseiros de pescoço etc. Fundada em 1997 se tornou referência neste segmento e anuncia todos os anos, no mês de agosto, uma promoção para exercitar o desapego. Bolsas femininas usadas que estão ocupando lugar no cabideiro das residências valem 30% de desconto na aquisição de uma bolsa nova. A promoção já está em vigor e neste sábado a tarde a loja também abre para que os filhos possam comprar o presente para o dia dos pais.

“A promoção das bolsas é um sucesso e se tornou tradicional, acontece desde o ano de 2008” explica o proprietário da loja Augusto Miranda que também esclarece sobre o destino das bolsas usadas, este material é doado para o Lar da Menina de Santo Ângelo. Com as melhores peças a entidade faz brechós e a renda ajuda nas despesas do Lar.

A Nova Onda

A Nova Onda atua há 23 anos neste segmento e por ser especializada se tornou a referência dos santo-angelenses que se encantam com a variedade de opções, pois desde que foi fundada, em 1997, prima pela multiplicidade de itens, modelos e marcas. Malas de todos os tamanhos, marcas e funções, últimas tendências em bolsas femininas, mochilas, pastas executivas, carteiras e cintos, ainda conta com, acessórios para viagem como travesseiros de pescoço e necessaire e muito mais.

Com todos os protocolos de segurança, como o controle de fluxo de pessoas, higienização, uso da máscara e a manutenção do distanciamento a Nova Onda está aberta para a população, inclusive neste sábado à tarde para facilitar a compra do presente para o dia dos pais.