Horário especial de atendimento no comércio é sugerido pelo Sindilojas

Lojistas se estruturam para horário especial estendido de atendimento ao público até às 20 horas e na semana do natal até às 22h

Sem acordo coletivo estabelecido pelos sindicatos de funcionários e empregadores, o Sindilojas Missões recomenda acordos individuais e divulga sugestão para abertura do comércio no Município de Santo Ângelo nos dias que antecedem ao natal

Segundo a nota de esclarecimento divulgada no dia 1º de dezembro pelos lojistas, representados pelo Sindilojas, devem ser respeitados os limites da legislação trabalhista vigente, mas nada impede dos comerciantes adotem outras alternativas que sejam adequadas a realidade de cada um.

Uma das exigências dos funcionários, para fecharem o acordo coletivo, estava condicionada a reposição salarial integral no percentual do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que não foi aceita pela diretoria do sindicato patronal Sindilojas.

De 13 (segunda) a 18 (sábado) – Abertura do comércio em horário estendido até às 20 horas e no domingo, dia 19, horário especial das 16h até as 22h

Do dia 20 (segunda) até o dia 23 (quinta) – horário especial estendido até às 22h.

Dia 24 (véspera do natal) – Horário reduzido até às 15h.

Dia 31 (véspera de ano novo) – Horário reduzido até às 15h