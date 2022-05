Corretores conhecem a proposta do Edifício Córdoba – Torre Missões

Um novo edifício residencial com nove pavimentos cinco salas comerciais e 48 apartamentos será edificado em Santo Ângelo próximo ao hospital da Unimed. O lançamento do projeto do Edifício Córdoba – Torres Missões, contou com a presença de corretores de imóveis de várias imobiliárias e o evento foi realizado na noite de sexta-feira, dia 30 de abril no salão de atos do Villas Hotel

A recepção de lançamento do Edifício Córdoba – Torre Missões contou com a participação de corretores de Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Giruá, Cerro Largo, Guarani das Missões e Catuípe. A iniciativa foi do empreendedor Quintino Pereira que destacou o fato inédito de reunir corretores de várias imobiliárias em torno de um mesmo empreendimento.

A apresentação das características dos apartamentos e áreas comuns foi feita pela equipe da construtora Jarré, inclusive o proprietário, Gilberto Jarré, falou de sua trajetória e da atuação no norte e noroeste gaúcho.

CARACTERÍSTICAS DO CÓRDOBA

O Edifício Córdoba contará com cinco salas comerciais, áreas de lazer mobiliadas, terá piscinas (adulto e infantil), salão de festas, pet place, quadra infantil, brinquedoteca, bicicletário, sala de jogos, academia e sala de trabalho compartilhada.

Os apartamentos têm três configurações diferentes e seis apartamentos por piso. O básico está projetado com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e os opcionais de apartamentos com suíte, churrasqueira e cozinha ampliada (com churrasqueira). Nos corredores de passagem e acesso aos apartamentos está projetada uma varanda social integrada.

A Jarré possui Sede em Carazinho e há 25 anos trabalha no setor de empreendimentos imobiliários. A equipe afirma usar as mais altas tecnologias de edificação e as obras se destacam pela excelência técnica e entrega dentro do prazo planejado. O portfólio da Jarré acumula mais de 1400 unidades habitacionais entregues no norte e noroeste gaúcho.

A localização do empreendimento foi um dos diferenciais anunciados, pois será construído na Av. Venâncio Aires próximo ao hospital da Unimed.

O edifício contará com as respectivas vagas de estacionamento, contadores individuais de água e energia elétrica. Terá sistemas de coleta e reaproveitamento da água da chuva em áreas comuns e placas fotovoltaicas para geração de energia para as áreas de uso coletivo.