Vozes mirins contam histórias na Parada Literária da Jujuba – Kids

A literatura infantil narrada por vozes mirins ganha destaque na internet entre os dias 9 e 11 de dezembro, quando será realizada uma “Parada Literária” organizada pela contadora de histórias, professora e escritora, Jussara Carvalho Graffunder.

Participam contando histórias neste evento virtual, 20 crianças, sendo que, 10 são estudantes de escolas de Santo Ângelo e outras 10, “influencers literários” de outras regiões do Brasil.

Eles serão os protagonistas deste evento transmitido pela internet e que recebe o nome “Parada Literária da Jujuba – Kids”.

Jussara credita que um evento desta natureza pode incentivar outras crianças a leitura, principalmente por ser protagonizado por jovens que já demonstram interesse polo mundo literário.

As transmissões que serão feitas pela plataforma do Youtube no canal “Jujuba Conta Histórias” ocorrem entre às 18h e 21h de cada dia de transmissão. As paradas diárias contam com a contribuição de sete diferentes crianças.

Ao todo são 20 lives abertas a participação de todo o Brasil.