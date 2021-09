USP organiza curso sobre a história das Missões Jesuíticas nos Territórios Guaranis

Um curso on-line que aborda as Missões Jesuíticas nos territórios guaranis é oferecido gratuitamente pela Coursera Cursos on-line e terá início em 15 de outubro de 2021. A pré-inscrição pode ser feita até 10 de outubro. A oportunidade se organizou a partir do grupo de pesquisa “Tempo, Memória e Pertencimento” do Instituto de Estudos Avançados da USP e a Plataforma internacional de Ensino a Distância Coursera.

O curso conta com vídeo de palestras e rico material didático que foi proposto por especialistas nesse campo de estudo em diferentes áreas (história política e econômica, arqueologia, história missionária, antropologia). O curso tem como objetivo proporcionar um primeiro conhecimento introdutório do assunto. O curso é em idioma português.

O curso foi criado para contribuir para contribuir para o conhecimento de uma parte muito significativa da história do Brasil e da América Latina e da história do cristianismo na América Latina, as vezes desconsiderada ou pouco aprofundada nos livros didáticos e na formação histórica.

Esse curso é introdutório e pode ser acompanhado por interessados e curiosos, professores, estudantes, profissionais que lidam com patrimônio histórico, viajantes, operadores turísticos, etc… O curso fornece um diploma.

A esse curso seguirá um segundo curso sobre o mesmo tema, mas focado na história da arte e dos saberes e no conhecimento do patrimônio arqueológico na região. O segundo curso deverá ser lançado ainda neste ano.