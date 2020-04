A interação mediada pelo celular e computadores pessoais é uma das alternativas de comunicação que ganha força no contexto de afastamento social. Músicos, professores, alunos e até debates sobre temas atuais se tornaram comuns em plataformas como o Instagram, Facebook e Hangouts Meet do Google. Uma destas iniciativas lideradas pelo setor público de inovação de Santo Ângelo é o projeto ZISMUSIC.

Neste projeto a Zona de Inovação, Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZISSAN), agendou lives musicais com artistas santoangelenses. O projeto “ZISMUSIC” na quarentena tem o ideal de “cada um na sua casa, mas todos unidos pela música”.

A partir desta quinta-feira (16), às 18h, nas Redes Sociais da ZISSAN e do Programa Inova Santo Ângelo, serão transmitidas as edições do ZISMUSIC, que consiste em uma live, as terças e quintas-feiras, musical com artistas locais.

O primeiro músico a participar, nesta primeira edição, é o santo-angelense, músico e biólogo, Thales Matzembacher, de tradicional família de músicos. Thales é filho de Danilo Matzembacher, o “Danilo Show”, e irmão da cantora Thaís Matzembacher, a “Thaís Matz”. Thales já teve uma banda autoral “Os Guaipecas”, com o lançamento de um CD com 13 canções inéditas e integra a banda “Trilogia”, como contrabaixista, e é vocalista da “Machine Rock”.

Segundo a coordenadora do Programa Inova Santo Ângelo, Helenice Reis, o propósito do projeto ZISMUSIC é reforçar a atuação dos músicos santo-angelenses em um cenário maior, além de rentabilizar estes momentos com patrocínios e doações. “Todos podem participar, sendo patrocinadores e doadores. Vamos juntos nesta mesma luta, todos estão convidados a acompanhar a ZISMUSIC, que certamente será outro sucesso no meio de tantos projetos já realizados pela ZISSAN”, disse.

Durante as lives, os artistas estarão disponibilizando dados bancários para doações dos internautas. Segundo Helenice, é uma oportunidade para a contribuição aos músicos por meio de um “couvert eletrônico”

A ZISMUSIC pode ser acompanhada no Facebook Inova Santo Ângelo e no Instagram @zissansantoangelo, as terças e quintas-feiras, às 18h. A iniciativa é da ZISSAN, idealizada por Fernanda Pippi Terra do Amaral, Daniele Barbieri Schneider e Helenice Reis.