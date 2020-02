Vibe Gastrobar inaugura dia 13 em Santo Ângelo

Vibe Gastrobar é um empreendimento de Luciano Nahed e foi projetado com quatro ambientes, salão principal com telão, palco para música ao vivo, climatização e isolamento acústico, uma área externa com cobertura e espaço kids, outra área ao ar livre, e hall de entrada com recepção.

Luciano Nahed afirma que o lugar foi todo preparado para ofertar conforto acústico e climático, “será um espaço único para quem busca um bom ambiente para encontros com amigos e familiares”. A arquiteta e urbanista Adele Winsch Bones argumenta que a decoração foi projetada para que as pessoas curtam o lugar, ou seja, que vivenciem uma experiência que vai além de degustar um bom chope e os petiscos do cardápio.

São 400 m² de área onde os frequentadores terão a disposição, tanto os chopes e cervejas artesanais das marcas Sud, Prost Bier e Insana, quanto, de marcas tradicionais.

A equipe de gerência está preparando um cardápio de petiscos como os “picados” de carne e acompanhamentos, bem como, os serviços à la carte. Um dos diferenciais do cardápio serão os ítens inspirados na culinária árabe.

A Vibe Gastrobar está localizada na Av. Venâncio Aires ao lado do Hotel Avenida. Quem visitar este novo espaço de entretenimento em Santo Ângelo, encontra logo na entrada do ambiente, uma narrativa elaborada com imagens e legendas que contam o processo de fabricação do chope, pois este tipo de bebida é a “matéria prima” da Vibe Distribuidora, fornecedora de chopes e cervejas artesanais que já conquistou clientes em 10 cidades do litoral gaúcho e toda a região das missões.

Desde 2017, Luciano Nahed resolveu mudar os planos de sua vida e afirma que com com muito trabalho segue uma trajetória de superação pessoal e sucesso nos negócios. Além da distribuidora e a Vibe, mantém uma das mais tradicionais casas do ramo em São Luiz Gonzaga a Prot Bier e no mês de março inaugura a segunda “Vibe Gastrobar” naquela cidade.