Cinquenta anos da banda Corpo e Alma

Banda Corpo e Alma marca 50 anos de história com a gravação de um DVD em frente a Catedral Angelopolitana em Santo Ângelo. O Show não foi divulgado, compõe um projeto patrocinado por leis de incentivo fiscal e prevê a gravação, ao vivo, de músicas que constituíram a história da banda. A gravação contou com a presença de importantes vocalistas que já passaram pela banda.

Na tarde do dia 29 de junho o palco e luzes foram montados para a gravação do DVD comemorativo, mas as grades impediam a aproximação de público devido as restrições da pandemia de COVID-19.

Neste show que será gravado e também transformado em um ‘DVD’ estão duas músicas inéditas, mas principalmente, músicas que marcaram a história de cinquenta anos e vocalistas que integraram a banda neste período também participam da gravação.

São muitos os episódios e movimentos vivenciados por esta cinquentenária banda, mas um importante capítulo iniciou no ano de 1997. Neste ano a banda Corpo e Alma em parceria com a gravadora Faixa Nobre, lançam o disco volume 14, que traz a faixa “aquela dos olhos negros”. Vende 45.000 cópias com uma regravação do Grupo Sparx, composto por 4 mexicanas.

O ritmo da música é a katchaka muito popular nos países latinos como o México e no Paraguai, o sucesso nas rádios e nos bailes com essa música deu o título, ao Corpo e Alma de “banda katchakeira”.

Segundo Airton Maumann Reichert, músico que também foi empresário da banda, foi numa viagem da banda ao Paraguai que escutaram pela primeira vez a música, depois de algumas restrições da gravadora, foi incluída no disco e até hoje é lembrada e tocada nas apresentações da banda.

Ainda passaram pela Banda Corpo e Alma músicos como Flávio Dalcim que emplacou sucessos como Novela das Oito, Cartinha Linda, Vida Boa.