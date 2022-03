Casos de dengue acendem sinal de alerta sanitário

Foram confirmados esta semana oito casos de Dengue em Santo Ângelo. Os testes foram realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS). A primeira conformação foi de uma pessoa que mora no Centro da cidade. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental e Sanitária, passou a intensificar as ações de combate à dengue, retomando os mutirões de limpeza nos bairros.

O assunto foi pauta de uma reunião realizada na quarta-feira, no auditório do Procon, na qual participaram departamentos da Secretaria de Saúde e a direção da UPA 24 Horas. O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Christensen, fez uma alerta sobre a necessidade de observar os sintomas da doença e trabalhar na limpeza de pátios e locais com risco de foco. “Precisamos da conscientização de todos, evitando o acúmulo de entulhos nos pátios de suas respectivas casas. A Saúde está retomando o mutirão de limpeza, mas todos precisam fazer a sua parte nesta guerra contra o mosquito”, disse.

Pacientes com os sintomas devem evitar a automedicação e buscar atendimento. Durante o encontro já foi marcado um mutirão de limpeza no Bairro Rogowski.