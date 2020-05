O Governo Municipal está mudando o modo de atendimento pelo telefone e telecomunicações. Foram alterados alguns números de telefone para contato externo e a iniciativa pretende modernizar o sistema, pois está ocorrendo uma migração do sistema analógico para a tecnologia digital.

Segundo informações da assessoria da prefeitura, as alterações tendem a oferecer mais celeridade no atendimento e redução de 50% nas despesas com telefonia na administração municipal.

NOVOS NÚMEROS

Secretaria Municipal de Saúde – 3313-9530

Secretarias da Agricultura e Transportes – 3312-0163

Almoxarifado (Rua 25 de Julho, 900 – Beco São Francisco)- 3312-0110

Centro de Especialidades Odontológicas – CSU Bairro Pippi – atendendo provisoriamente na UPA com UBS em reforma – 3312-0154

Departamento Municipal de Trânsito – 3312-0155

Espaço Cidadão – 3312-0190

Ginásio Municipal Marcelo Mioso – 3312-0121

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 3312-0129

Museu Municipal Dr. José Olavo Machado – 3312-0104

Unidade de Saúde Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho (Posto da R$ 22 de Março) – 3312-0122