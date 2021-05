Colheita da soja está praticamente concluída em Santo Ângelo

Praticamente concluída a colheita de soja em Santo Ângelo. Os trabalhos avançaram de modo satisfatório e segundo o acompanhamento realizado pelos técnicos da Emater local, 98% da área plantada já está colhida.

A produtividade média é de 60 sacas por hectare e no município as lavouras atingem a extensão de 35 mil hectares. O clima seco dos últimos dias contribuiu para o avanço da colheita em todo o estado e, de um modo geral, o produtor está satisfeito com a produtividade e com os preços praticados, que continuam em alta, a saca é comercializada em abril acima de R$ 165,00.