Feirão de Emprego do FGTAS/Sine na Praça Pinheiro Machado

FGTAS/Sine anuncia cerca de 300 vagas no Feirão de Empregos que será realizado na Praça Pinheiro machado na sexta-feira, dia 23. Alusivo a Semana Estadual do Migrante contará com uma unidade itinerante e o apoio de entidades parceiras e empresas empregadoras

O Feirão de Empregos é uma ação da Agência do FGTAS/Sine de Santo Ângelo e está programada para a próxima sexta-feira, dia 23, no largo da Praça Pinheiro Machado. O feirão está inserido na IV Semana Estadual do Migrante e terá atendimento preferencial para este público, mas é aberto a participação de todas as pessoas interessadas em uma vaga de emprego.

Serão ofertadas cerca de 300 vagas e segundo a coordenadora regional do FGTAS/Sine, Etiane Souza, o feirão de emprego é a oportunidade para quem busca uma colocação de trabalho e orientações sobre emprego. Estará disponível neste dia, uma unidade móvel de atendimento que fornecerá, entre às 10h e 16h, toda a infraestrutura para a atuação de pessoas especializadas em recursos humanos que farão o atendimento no local, na sexta-feira não haverá atendimento na Agência, somente na unidade móvel.

Prefeitura/Sdeti, FGTAS/Sine, CDL, Acisa, Sindilojas Missoes, Agir, Sindicato Rural, Senac/Sesc, Sindicato dos Bancários e da Alimentaçao, Uniasselvi e empresas empregadoras como Alibem, Fundimisa, Weinert e Stock Center também estarão apoiando o feirão e com representantes no local do evento.

Um dos serviços diferenciados ofertados é a orientação e assessoria direta para elaboração de currículos, inclusive a pessoa já leva o currículo pronto e impresso, se necessário. Será ministrado o “workshop Venda+” e workshop atendimento no caixa”. Também estará disponível uma equipe para realizar a aferição de pressão arterial.

No Sine móvel será feito os tradicionais encaminhamentos para vagas de emprego e orientações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital, além de entrevistas de emprego.

Nos demais dias da semana o atendimento é entre 8h e 14h na agência local que esta localizada na Rua Marechal Floriano, esquina com a Três de Outubro. Os telefones de contato são 55 3313 2531 ou 3313 2389.

Junta Municipal de apoio ao Migrante

No dia, a Junta Municipal de apoio ao Migrante estará atendendo e também é recomendado que os trabalhadores migrantes interessados em se candidatar às vagas de emprego compareçam com número do CPF e um dos seguintes documentos de identificação: Protocolo de Solicitação de Refúgio, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório – DPRNM, Solicitação de Residência (documento aceito excepcionalmente sem foto), Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) e demais documentos de identificação emitidos no Brasil, como carteira de Trabalho física ou passaporte.