Iniciou a obra de implantação do asfalto até São João Batista

A estrada vicinal Padre Antônio Sepp, localizada nos Municípios de Entre-Ijuís e Vitória das Missões e que liga a BR 285 até o Parque histórico de São João batista está em obras para receber asfalto

O trecho da estrada de terra que dá acesso ao Sítio Arqueológico de São João Batista já está em obras para receber o asfalto. A estrada vicinal Padre Antônio Sepp está localizada parte no município de Entre-Ijuís (30%) e parte no município de Vitória das Missões (70%), possui pouco mais de seis quilômetros (6,2 KM). Na BR 285, onde inicia o trecho, será feito um trevo para acessar a nova rodovia que conduz aos vestígios do 6º povoado jesuítico/guarani que caracterizou um período específico da história regional (entre os anos de 1682:1768 quando foram criados os chamados Sete Povos das Missões)

Sob o nome ‘A Hora do Turismo – Pavimentação de acesso ao parque histórico sítio arqueológico São João Batista o projeto é financiado pela União e está entre o território de dois Municípios Entre-Ijuís e Vitória das Missões. A empresa vencedora da concorrência pública foi a Carpenedo & Cia Ltda. No trecho de Vitória das Missões e o investimento é de quase 7 Milhões e a empresa vencedora da Licitação município de Entre-Ijuís foi a Bripave – Britagem e Pavimentação LTDA e soma R$ 3,3 milhões.

Esta obra pode contribuir para a mobilidade turística e regional no complexo arqueológico que compõe o Parque Nacional das Missões composto então por São Miguel das Missões, São João Batista e São Lourenço Mártir.

Pois estes remanescentes históricos fazem parte da redução fundada no ano de 1697 que o Padre Jesuíta Antônio Sepp, considerado uma das mais importantes personalidades daquele contexto, fundou a redução de São João Batista. Inclusive, os indícios e registros históricos indicam que naquele lugar, foi elaborado o primeiro alto forno de ferro/aço da América Latina.