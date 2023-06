Santo Ângelo sediará o 12º Seminário Estadual da Polícia Civil

No mês de novembro, Santo Ângelo sediará um dos principais eventos da Polícia Civil gaúcha. Nos dias 8,9 e 10 de novembro, estará sendo promovido o XII Seminário Estadual da Polícia Civil, que reunirá 500 policiais civis do Estado na Capital das Missões.

A realização do evento em Santo Ângelo foi confirmada ao prefeito Jacques Barbosa pela delegada Eliana Parahyba Lopes, diretora da Divisão de Comunicação Social da Chefia de Polícia do Estado, e pelo delegado regional Charles Dias do Nascimento. O evento tratará de temas importantes para a segurança pública, com palestrantes nacionais.

A delegada Eliana salienta que é a primeira vez que a região sediará o evento e que a escolha foi feita em cima da importância regional de Santo Ângelo, da história e cultura missioneiras. Um outro ponto destacado por ela diz respeito ao fato do Aeroporto Regional sediar voos para Porto Alegre e São Paulo, o que facilita para os participantes e, especialmente, a vinda dos palestrantes.

Jacques ressaltou a importância de Santo Ângelo sediar eventos deste porte. “Promoções desse nível, movimentam nossa economia, divulgam nossos atrativos e potencialidades. O Governo Municipal é parceiro para a realização desses eventos, ainda mais num setor tão fundamental como a segurança pública”, observa o prefeito.

O seminário deverá ser realizado no campus da URI Santo Ângelo, contando ainda com atividades paralelas e visitação de atrações turísticas na Capital das Missões e em São Miguel.

Acompanharam a reunião, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Jânio Bones; o diretor da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, Osvandir Lemos, servidor aposentado da Polícia Civil e assessores da delegada Eliana Lopes.