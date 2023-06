Polícia Civil deflagra operação em combate a homicídios em Santo Ângelo

A operação contou com o trabalho de 150 policiais civis, 46 viaturas, teve ainda apoio de efetivos da Brigada Militar e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Resultou na prisão de 10 pessoas em 11 cidades gaúchas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo, deflagrou, na última quarta-feira, dia 21, a Operação Contra-Ataque. A ofensiva parte de investigação de seis crimes de homicídios ocorridos em abril deste ano em Santo Ângelo.

Ao todo a Polícia Civil cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva em 11 cidades do Rio Grande do Sul (Ijuí, Santo Antônio da Patrulha, Montenegro, Cruz Alta, Caxias do Sul, São Leopoldo, Campo Bom, Cachoeirinha, Tramandaí, Alvorada e Santo Augusto). Foram presas 10 pessoas.

Segundo as apurações, coordenadas pelo Delegado Lúcio Machado de Melo, os crimes registrados no município teriam como motivação a disputa de espaços entre facções criminosas, e seriam coordenados por lideranças criminosas de várias cidades do Rio Grande do Sul, inclusive de dentro de presídios.