Painel expõe a produção do 11º Batalhão de Bombeiros Militar

Um painel informativo fixado na fachada predial onde fica a base do 11º Batalhão de Bombeiros Militar com sede em Santo Ângelo divulga o número de ocorrências atendidas pela corporação. Os números são atualizados uma vez ao mês, depois que o sistema de dados do estado é confirmado pelo comando.

Os números expostos, quando o registro fotográfico foi realizado, expõem as totalizações contabilizadas até abril de 2022 e o número total de ocorrências até a última quinta-feira, dia 12, já ultrapassava 1030.

Além das ocorrências, o número de Projetos Preventivos Contra Incêndio (PPCI) analisados e os alvarás concedidos também está exposto para a população acompanhar a demanda atendida. Vale lembrar que a análise dos projetos engloba toda a região atendida pelo batalhão.

Segundo o Ten. Tiago Rodrigues, o painel está presente desde o ano de 2018 naquele espaço, quando foi revitalizada a pintura predial do Batalhão nas cores vermelha e azul.

Nestas totalizações estatísticas, estão contabilizados todos os tipos de ações, como incêndios, destelhamentos, salvamentos, acidentes de trânsito e ainda aqueles relacionados a saúde.

Tenente Tiago confirma que os neste período de mudança de temperatura há um acréscimo nas chamadas para atendimento em saúde, além disso, a circulação dos vírus de dengue e covid-19 ocasionam mais tensão na população que em momentos críticos se socorre com a equipe de bombeiros.

O tenente também explica que os acidentes que envolvem motociclistas são diários, quase sempre nos horários de maior movimento.