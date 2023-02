Efetivo da Brigada Militar faz apreensões de entorpecentes na região

Maconha, crack e cocaína estão entre os entorpecentes ilícitos apreendidos em circunstâncias incomuns nos últimos dias. Em duas ocasiões foram encontradas sacolas deixadas próximas ao presídio de Santo Ângelo com porções de droga. Outra ocorrência envolvendo apreensão de drogas foi registrada na zona urbana de Giruá, quanto um veículo bateu no meio fio de uma rua e no seu interior foi constatado que existiam porções de cocaína, maconha, crack e uma balança de precisão

Por duas vezes seguidas foi encontrada uma sacola plástica com buchas de entorpecente nas proximidades do presídio de Santo Ângelo, uma delas no sábado, dia 11, quando um Policial Militar fazia uma ronda externa ao presídio. Nesta circunstância foi encontrada 43 porções aparentemente de maconha, mas ninguém foi identificado ou preso neste episódio. Caso semelhante foi divulgado pelo CRPO Missões na terça-feira, dia 14, quando mais uma sacola continha 32 trouxinhas de entorpecentes.

Em ocorrência registrada em Giruá o condutor teria fugido do local, mesmo assim foi preso pelos policiais do 7ºRPMon. Ele se envolveu em um acidente de trânsito no perímetro urbano da cidade na sexta-feira, dia 10.

Ao ser informada sobre a ocorrência de um acidade envolvendo um veículo VW/Gol, a guarnição se deslocou até o local, onde o condutor empreendeu fuga. Em seguida foi capturado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, pois no veículo foram encontradas evidências que tipificam este crime.

O condutor de 20 anos não possuía carteira nacional de habilitação e no interior do Gol estavam porções de cocaína, maconha, três pedras (grandes) de crack, uma balança de precisão, um celular que o condutor teria se desfeito durante a fuga, entre outros objetos.

Neste mesmo dia (10) a Força Tática prendeu um indivíduo de 25 anos por tráfico de drogas e outro de 32 anos por posse de entorpecente no bairro Harmonia, em Santo Ângelo. Durante a operação chamada “Pulso Forte” os agentes visualizaram os indivíduos em atitude suspeita, com eles, foi localizado e apreendido 11 pedras de entorpecente crack e mais R$ 92,50. Diante do fato foi dada voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o flagrante para o indivíduo que estava comercializando e posse para outro que estava comprando.