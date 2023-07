Novo espaço de referência em dermatologia será inaugurado em Santo Ângelo

A iniciativa é da Dra. Natália Mildner, que já ampliou o tempo de permanecia na região para dedicar-se a esse projeto. A infraestrutura da nova clínica foi pensada para comportar equipamentos de diagnósticos de última geração na área capilar e dermatológica, terá uma sala cirúrgica para procedimentos menos invasivos, salas comerciais e para consultórios (disponíveis para locação), e ainda, espaços dedicados ao pré e pós-operatório de pacientes.

A expectativa da Dra. Natália é ultimar os acabamentos em setembro e no mês de outubro inaugurar este novo espaço. A edificação terá três pavimentos, sendo que o segundo e terceiro piso contará com salas para locação, tanto para consultórios médicos, quanto para outros profissionais liberais que necessitem de uma boa instalação em local central de Santo Ângelo.

Uma das novidades é a montagem de um SPA capilar, para tratamento completo, desde os exames de diagnóstico, até tratamentos que envolvem a saúde do coro cabeludo e consequentemente dos fios, inclusive a realização dos transplantes capilares, que é uma especialidade desta profissional.

Natália Mildner é mestre em cirurgia dermatológica pela USP – Universidade de São Paulo, onde desenvolveu sua carreira profissional e atuou durante muitos anos. “As pessoas saem da região e do município para procurar atendimento na área de dermatologia, principalmente na dermatologia clínica e na Tricologia (clínica focada nas patologias e transplantes capilares). A ideia é que a partir da organização da nova clínica, as pessoas tenham mais conforto no atendimento e saibam que a dermatologia praticada aqui no interior é tão precisa, quanto aquela que já faço em São Paulo e Porto Alegre” explicou Natália ao falar do seu novo empreendimento.

Dra. Natália Mildner faz diagnósticos e tratamentos de todos os tipos de doença de pele. Sempre me dediquei à parte clínica, a “dermatologia raiz”. “Hoje eu retiro câncer de pele, faço enxertos com retalhos para melhorar aspectos de cicatrizes cirúrgicas, trabalho bastante com a tricologia”, esclarece a doutora.

Por conta desta demanda e em nome da autonomia de uso do espaço, está estruturando a nova clínica que vai ofertar, tanto a ela, quanto para outros colegas de profissão, um espaço munido de sala cirúrgica, onde será possível realizar procedimentos como a passagem de DIU – Dispositivo Intra Uterino, cirurgias de otorrino, correções de cirurgias plásticas, passagem de cateter Duplo J, inclusive os procedimentos de implantes capilares, que atualmente são realizados na infraestrutura do hospital da UNIMED ou em Porto Alegre aos finais de semana pra pacientes de outras regiões.

Nessa proposta, foi pensada uma sala de recuperação, que será uma suíte no terceiro andar para que acomode os pacientes durante a preparação para os procedimentos cirúrgicos e permita a permanência no tempo necessário no pós-operatório. Para mais informações sobre o projeto está disponível o telefone da Clínica Mildner: 55 99972-0858 ou 3313-3303 | Av. Brasil, 439 – Centro de Santo Ângelo.