Manifestação em frente à UPA reúne moradores em protesto por melhorias na saúde

Moradores de Santo Ângelo participaram, no último domingo, dia 31, de uma manifestação pacífica em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O movimento, que começou a ganhar repercussão nas redes sociais dias antes, reuniu pessoas preocupadas com a situação da saúde pública local.

A mobilização teve como foco principal reivindicar melhorias nos serviços oferecidos à população e alertar o poder público sobre dificuldades enfrentadas por usuários da unidade.

Antes do ato, os organizadores apresentaram uma lista de demandas consideradas essenciais para a melhoria do atendimento. Entre os pontos destacados estiveram a qualificação dos serviços prestados, investimentos na estrutura física e nos equipamentos da UPA, garantia de medicamentos, reforço no quadro de profissionais, maior transparência administrativa e a implementação de medidas preventivas.

De acordo com os responsáveis pela iniciativa, a manifestação ocorreu de forma ordeira e serviu como um espaço para que a comunidade expressasse suas preocupações e cobrasse soluções para os problemas enfrentados no sistema municipal de saúde.

Fotos: Telismar Lemos Jr (Jornalista)