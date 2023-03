Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues – Desde 15 de março de 1950 se configura um lar acolhedor e humanizado

Em 15 de março do ano de 1950, um grupo de senhoras católicas tiveram a idéia de criar um lar de idosos para as pessoas menos favorecidas. Assim deu-se o surgimento do Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues, que desde então presta um essencial serviço à comunidade santo-angelense e também a alguns municípios vizinhos.

A primeira pessoa a presidir o lar foi a Sra. Dora de Oliveira de Abreu e, posteriormente, foi Isabel Oliveira Rodrigues, sendo que essa ficou na presidência durante 12 anos. Atualmente o cargo é ocupado pelo Sr. Jerônimo Riechel, que assumiu a presidência no dia 1º de abril de 2019.

O Lar é filantrópico, ou seja, não visa lucros, sendo assim, toda a receita que entra é utilizada para pagar a folha dos servidores, composta por 28 pessoas, assim como as despesas de alimentação, higiene, água e energia elétrica, além de reparos na infra-estrutura física.

A direção dessa instituição é composta por pessoas da sociedade civil que exercem seu trabalho de forma voluntária. A equipe de trabalho é formada por: secretária, técnicos de enfermagem, cuidadores, profissionais da higienização, profissionais da lavanderia, cozinheiras, assistente social e nutricionista.

Nesses 73 anos de instituição muitos idosos já fizeram do Lar Isabel Oliveira Rodrigues, a sua casa. Dentre esses, uma das idosas que residiu nesse espaço, a Sra. Adiles (in memória) teria exercido no estado do Rio de Janeiro o cargo de secretaria do ex-presidente Getúlio Vargas.

O Lar passou por muitos momentos difíceis, um deles foi a pandemia de Covid 19, que ceifou a vida de 7 acolhidos, dentre eles, uma idosa de 108 anos.

A instituição já acolheu muitos idosos nestes setenta e três anos de existência. Atualmente estamos com 47 acolhidos no lar. Inclusive algumas pessoas com a faixa etária acima de 100 anos, ou seja, com 107, 103 e 102.

O Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues trabalha para que a pessoa idosa tenha um ambiente acolhedor e agradável, para que se sintam acolhidos, amados e felizes. Neste sentido, organiza ações práticas através de oficinas, momentos de oração e louvor, atividade física e períodos de lazer. Os acolhidos têm uma alimentação balanceada, prescrita em um cardápio predefinido pela nutricionista da instituição. Inclusive busca-se manter uma rotina diária, com horários fixos para as refeições principais e lanches.

Ademais, há um cuidado quanto aos horários da administração dos medicamentos, para aqueles que fazem uso. O lar atende tanto pessoas lúcidas e autônomas, como aquelas que precisam de auxilio de terceiros devido à incapacidade física e/ou mental.

A prefeitura de Santo Ângelo, através da Secretaria de Assistência Social, tem sua participação por meio da compra de quinze vagas, as quais são disponibilizadas àqueles idosos em situação de vulnerabilidade e risco, cujos familiares não tem como arcar com cuidados básicos. Para a manutenção das demais vagas, conta com empresas parceiras, Nota Fiscal Gaúcha, Troco Solidário, destinação do Imposto de Renda ao Comid, apoio das emendas parlamentares do Deputado Sanderson e a comunidade em geral, que contribui para o funcionamento dessa casa lar através com suas doações. A direção e funcionários declaram a gratidão pelo engajamento dos parceiros, mas reconhece que é necessário que mais pessoas estejam comprometidas com o propósito de doar para seguimento das ações desenvolvidas neste espaço de acolhimento.

A direção do Lar entende que tudo o que é realizado nesse espaço visa desenvolver uma relação de cuidado, feita com carinho e dedicação. “É um trabalho que só permanece quem se identifica com a causa do ser humano e compreende o quão grandioso é suprir as faltas. Aqui é um espaço de socialização entre eles”.

Alusivo aos 73 anos da instituição estaremos realizando um almoço dançante na Comunidade da Buriti, em 16 de abril de 2023, a partir das 12 horas. Os cartões já estão à venda na própria entidade, ao custo de R$ 35,00. O valor arrecadado será destinado para fazer reparos na estrutura física da instituição e dar uma melhor qualidade de vida aos idosos aqui acolhidos.