Hospital da Unimed dá início a projeto para levar alegria a pacientes internados

Com o objetivo de tornar a experiência de internação mais leve para seus pacientes, na última semana, o Hospital Regional Unimed Missões deu início ao projeto Injeção de Alegria. Através da iniciativa, uma equipe composta por personagens diversos, como palhaços e super-heróis, irá realizar visitas quinzenais ou mensais aos pacientes internados no Hospital, levando alegria, conforto e acolhimento a eles.

Estudos mostram que a alegria não é apenas contagiosa, mas também uma ferramenta poderosa para a recuperação: um simples sorriso libera endorfina, fortalece o sistema imunológico e eleva o ânimo tanto de pacientes quanto de acompanhantes e dos profissionais da assistência. “Esse projeto vai ao encontro do Programa Planetree, que visa o cuidado centrado na pessoa, pois nos preocupamos com a experiência do paciente dentro do Hospital: quais lembranças a gente quer que ele leve daqui?”, afirma a psicóloga hospitalar, Maiara da Rosa.

“Nós entendemos que o cuidado com nossos pacientes vai além de técnicas. Está em cada detalhe, cada conversa e em cada sorriso. Por exemplo, um paciente que visitamos tinha escrito no quadro disponível no leito que, para ele, entre tantas coisas, o que importava era ser atendido com bom humor, ou seja, não é só a técnica, é o fazer a mais, fazer diferente”, completa Maiara.

Cada sorriso sincero proporcionado com essa ação é um passo em direção à recuperação do paciente e ao seu bem-estar. A Unimed Missões/RS acredita que zelar pela saúde das pessoas também é oferecer conforto.